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Цинічна схема на 2,2 млн доларів: посадовець ЗСУ торгував землею військових

14:16 28.07.2026 Вт
2 хв
Зловмисник зі спільниками встигли отримати 2 млн доларів
aimg Валерій Ульяненко
Цинічна схема на 2,2 млн доларів: посадовець ЗСУ торгував землею військових Фото: посадовець ЗСУ вимагав хабар у забудовника (nabu.gov.ua)
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У Львові викрили посадовця ЗСУ, який вимагав 2,2 млн доларів хабаря від забудовника. За ці гроші він обіцяв дозвіл на зведення житлового будинку на території військового містечка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

За даними слідства, у березні 2021 року підозрюваний обіймав посаду начальника одного з управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ та одночасно очолював військове містечко у Львові.

Він запропонував забудовнику організувати будівництво багатоквартирного будинку на землі військового об'єкта. Свої "послуги" посадовець оцінив у 2,2 млн доларів, залучивши до реалізації плану двох спільників - колишнього адвоката та іншого забудовника.

Злочинні кошти планували розділити наступним чином:

  • 1,5 млн доларів призначалися безпосередньо посадовцю ЗСУ. Частину цих грошей він планував передати членам Кабміну за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та військовою частиною;
  • 700 тисяч доларів мали поділити між собою його спільники.

Детективи зафіксували, що з березня 2021 року до липня 2023 року фігуранти отримали готівкою 2 млн доларів США.

Фото: посадовець ЗСУ вимагав хабар у забудовника (nabu.gov.ua)

Наразі усім учасникам корупційної схеми повідомлено про підозру:

  • посадовцю ЗСУ - за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди);
  • забудовнику - за ч. 4 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди);
  • спільникам - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в одержанні хабаря).

Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.

Нагадаємо, керівника оборонного підприємства, яке готували до приватизації, підозрюють у розкраданні майна. Він разом із підлеглими демонтував виробничі цехи та здав їх на металобрухт, а отримані кошти витратив на придбання елітних авто.

Раніше правоохоронці викрили на хабарництві двох заступників начальників обласних управлінь СБУ в Рівненській області. За версією слідства, вони вимагали 620 тисяч доларів від керівника компанії, що займається видобутком бурштину.

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