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Топ-чиновника Хмельницкой ОВА поймали на "откатах" с ремонта дорог

17:02 03.08.2026 Пн
2 мин
Злоумышленник хотел положить в карман 5% от общей стоимости сделки
aimg Валерий Ульяненко
Топ-чиновника Хмельницкой ОВА поймали на "откатах" с ремонта дорог Фото: Владислав Фалюш (facebook)
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СБУ задержала заместителя председателя Хмельницкой ОВА, получавшего "откаты" за подписание контрактов с дорожного ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о Владиславе Фалюше.

Сообщается, что правоохранители ликвидировали масштабную схему хищения бюджетных средств, выделенных на восстановление и ремонт автомобильных дорог. В системном получении взяток разоблачили заместителя председателя Хмельницкой областной военной администрации.

Как работала коррупционная схема

Следствие установило, что должностное лицо ОВА требовало от дорожно-строительной компании "откат" в размере 5% от общей стоимости сделки на ремонт межобластных автомагистралей. За этот процент чиновник обещал беспрепятственное подписание контракта и гарантированное выделение средств из бюджета.

Для реализации сделки заместитель председателя ОВА привлек руководителя профильного областного государственного учреждения.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 1,1 млн гривен взятки и процесс поэтапной передачи этой суммы частями в течение июня текущего года.

Фото: задержание должностного лица за получение взятки (t.me/SBUkr)

Участникам коррупционной схемы уже объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение);
  • ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение).

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, следователи проверяют причастность к преступлению одного из руководителей местного правоохранительного органа, а также других должностных лиц органов местного самоуправления.

Напомним, во Львове правоохранители разоблачили чиновника ВСУ, который требовал от застройщика 2,2 млн долларов взятки. За эти средства он обещал помочь в получении разрешения на строительство жилого дома на территории военного городка.

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