Топ-чиновник Рівненської облради отримав 9 років в'язниці за схему з санаторієм

Заступника голови Рівненської обласної ради засудили до 9 років позбавлення волі за махінації з майном дитячого санаторію та отримання хабаря у пів мільйона гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 7 травня 2026 року визнала посадовця винним у корупційних злочинах (ч. 2 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.).
Окрім тривалого терміну ув'язнення, суддями було прийнято рішення про додаткові обмеження та фінансові санкції.
Засудженого позбавлено права обіймати посади в органах місцевого самоврядування терміном на 3 роки. Також частину його майна, а саме 500 тисяч гривень на депозитному рахунку ВАКС, буде конфісковано у власність держави.
"Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення", - підкреслили у САП.
Розслідування НАБУ та СБУ встановило, що у 2021 році підприємець придбав недіючий дитячий санаторій та прагнув отримати у власність його землю площею 5,4 га.
Посадовець облради пообіцяв за винагороду забезпечити голосування депутатів за продаж цієї ділянки та списання майна закладу.
У САП повідомили, що протягом 2022-2023 років заступник голови спільно з директором одного з комунальних підприємств отримав за ці "послуги" майже 500 тисяч гривень неправомірної вигоди.
