Топ-чиновник Ровенского облсовета получил 9 лет тюрьмы за схему с санаторием

Детали судебного решения

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 7 мая 2026 года признала чиновника виновным в коррупционных преступлениях (ч. 2 ст. 369-2 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.).

Кроме длительного срока заключения, судьями было принято решение о дополнительных ограничениях и финансовых санкциях.

Осужденный лишен права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Также часть его имущества, а именно 500 тысяч гривен на депозитном счете ВАКС, будет конфискована в собственность государства.

"Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения", - подчеркнули в САП.

Суть коррупционной схемы

Расследование НАБУ и СБУ установило, что в 2021 году предприниматель приобрел недействующий детский санаторий и стремился получить в собственность его землю площадью 5,4 га.

Чиновник облсовета пообещал за вознаграждение обеспечить голосование депутатов за продажу этого участка и списание имущества заведения.

В САП сообщили, что в течение 2022-2023 годов заместитель председателя совместно с директором одного из коммунальных предприятий получил за эти "услуги" почти 500 тысяч гривен неправомерной выгоды.