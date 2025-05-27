Найкращий боксер 2005 року назвав єдиного важковаговика, який може перемогти Усика

Найкращий боксер 2005 року за версією журналу The Ring, екс-чемпіон світу за версіями IBF, WBA і IBO Ріккі Гаттон сказав, хто дійсно може перемогти Олександра Усика станом на сьогодні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю британського спортсмена YouTube-каналу Boxing News.

Хто може перемогти Усика?

Гаттон дійсно вважає, що наразі єдиним боксером, який здатен нокаутувати Усика, є його співвітчизник Даніель Дюбуа.

За його словами, бій 19 липня стане найкращим поєдинком, адже "це - два найсильніші супертяжі у світі".

"Минулого разу було трохи суперечок, але у боксі без цього ніяк. Думаю, у Даніеля зараз більше шансів, особливо після перемоги над Джошуа. Його впевненість злетіла до небес. У першому бою з Усиком він виходив після поразки від Джо Джойса, а тепер він на підйомі. Думаю, цього разу шанси набагато кращі", - сказав британець.

Попри це, Гаттон утримався від точного прогнозу, але підкреслив, що результат поєдинку - "далеко не вирішена справа".