Топ-7 продуктів для енергії під час прогулянки

Сертифікована спортивна дієтологиня Тара Коллінгвуд розповіла, що рекомендує їсти перед прогулянкою, щоб максимізувати втрату жиру.

Ось 7 продуктів, які вона рекомендує їсти перед ходьбою для максимального спалювання жиру.

Вівсянка

"Перед ранковою прогулянкою підживіться невеликою порцією вівсянки. Це чудове джерело клітковини, що "забезпечує повільно засвоювані вуглеводи для підтримання активності без різких стрибків інсуліну", - каже Коллінгвуд.

Ідеально підходить перед ранковою прогулянкою.

Грецький йогурт з ягодами

Ще один чудовий міні-прийом їжі, багатий на білок, який варто розглянути перед ранковою прогулянкою, - це грецький йогурт з ягодами.

"Білок, антиоксиданти та корисні вуглеводи для енергії", - зазначає Коллінгвуд.

Намагайтеся обирати звичайний грецький йогурт замість ароматизованого, оскільки підсолоджені версії мають високу калорійність.

Банан з горіховою пастою

Якщо у вас немає часу на повноцінний прийом їжі, візьміть банан і додайте ложку горіхової пасти.

"Швидкі вуглеводи для енергії, білок і здорові жири, щоб ви довше відчували ситість", - каже Коллінгвуд.

Тост з авокадо

Коллінгвуд також рекомендує модний сніданок: тост з авокадо, але переконайтеся, що ви готуєте його здоровий варіант. Використовуйте цільнозерновий хліб з авокадо, щоб отримати перекус, який надасть енергії та допоможе спалити жир.

"Складні вуглеводи та корисні для серця жири допоможуть вам підтримувати енергію під час прогулянки", - каже Коллінгвуд.

Скибочки яблука з мигдалевою пастою

Їй також подобаються скибочки яблука з мигдалевою пастою - чудовий перекус перед прогулянкою в будь-який час дня.

"Клітковина та здорові жири для стабільного рівня енергії", - сказала вона.

Горіхи

Жменя горіхів - це ще один швидкий перекус, який допоможе вам залишатися бадьорими та в режимі спалювання жиру під час прогулянки. «Швидкий, портативний білок і жири для запобігання голоду в середині прогулянки», — зазначає Коллінгвуд.

Варене яйце з цільнозерновими крекерами

Її остання рекомендація - варене яйце з кількома цільнозерновими крекерами.

"Це поєднання білка та складних вуглеводів, що добре підходить для ранкових або денних прогулянок", - каже вона.

Порада від експерта: Відваріть партію яєць на початку тижня і тримайте їх під рукою, щоб швидко отримати порцію білка.