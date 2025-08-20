ua en ru
Названо ідеальний час, коли краще їсти йогурт

Середа 20 серпня 2025 16:03
Коли пити йогурт для максимальної користі для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Споживання йогурту у правильний час доби буде сприяти кращому травленню та підтримуватиме мікрофлору кишківника. Найкраще дотримуватись цього, щоб отримати максимум користі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell Health.

Що варто знати

Йогурт містить пробіотики - корисні бактерії, які можуть покращити здоров’я кишечника. Зокрема, містить лактобактерії, стрептококи та біфідобактерії, йдеться у журналі Microorganisms.

Лактобактерії мають більше шансів вижити в середовищі шлунка та досягти кишечника, якщо пити йогурт під час їжі або за 30 хвилин до. Все тому, що рівень шлункової кислоти нижчий, коли шлунок порожній.

Як йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Beneficial Microbes, найгірший час для вживання йогурту для здоров'я кишечника - це через 30 хвилин після їжі.

Йогурт може допомогти вам схуднути, якщо вживати його як:

  • перекус
  • на десерт
  • на сніданок
  • перед їжею

Регулярне споживання йогурту пов’язане з підтримкою стабільної ваги тіла, частково тому, що він замінює менш корисну, цукромістку або жирну їжу у раціоні. Заміна нездорових закусок, десертів або інгредієнтів (таких як майонез) йогуртом може допомогти скоротити калорії та схуднути.

Високий рівень кальцію та білка, що міститься в йогурті, також може регулювати апетит і запобігати переїданню. Вживання йогурту перед їжею може запобігти переїданню.

Кращий час для вживання йогурту для здоров'я кісток:

  • щодня в один і той самий час (наприклад, на сніданок), щоб допомогти виробити щоденну звичку
  • після фізичних вправ

Який йогурт корисний

Найкорисніший варіант, згідно з інформацією Центру харчових даних, - це простий натуральний йогурт. Він містить живі культури бактерій (пробіотики), які підтримують мікрофлору кишечника.

Йогурти з маркуванням "живі та активні бактерії" або "probiotic" допомагають травленню, зміцнюють імунітет і можуть зменшувати запальні процеси.

Для людей, які стежать за вагою, підходять йогурти з низьким відсотком жиру. Високожирні йогурти теж корисні, але їх калорійність вища.

Солодкі йогурти з фруктовими сиропами часто містять багато цукру, що знижує їх користь. Тому краще додавати свіжі фрукти або мед самостійно.

У 170 г звичайного знежиреного йогурту містить:

  • калорій - 107
  • білок - 8,92 г
  • жири - 2,64 г
  • вуглеводи - 12 г
  • цукор - 12 г
  • клітковина - 0 г
  • холестерин - 10,2 мг
  • кальцій - 311 мг

Вас може зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

