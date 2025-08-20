Названо ідеальний час, коли краще їсти йогурт
Споживання йогурту у правильний час доби буде сприяти кращому травленню та підтримуватиме мікрофлору кишківника. Найкраще дотримуватись цього, щоб отримати максимум користі.
Що варто знати
Йогурт містить пробіотики - корисні бактерії, які можуть покращити здоров’я кишечника. Зокрема, містить лактобактерії, стрептококи та біфідобактерії, йдеться у журналі Microorganisms.
Лактобактерії мають більше шансів вижити в середовищі шлунка та досягти кишечника, якщо пити йогурт під час їжі або за 30 хвилин до. Все тому, що рівень шлункової кислоти нижчий, коли шлунок порожній.
Як йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Beneficial Microbes, найгірший час для вживання йогурту для здоров'я кишечника - це через 30 хвилин після їжі.
Йогурт може допомогти вам схуднути, якщо вживати його як:
- перекус
- на десерт
- на сніданок
- перед їжею
Регулярне споживання йогурту пов’язане з підтримкою стабільної ваги тіла, частково тому, що він замінює менш корисну, цукромістку або жирну їжу у раціоні. Заміна нездорових закусок, десертів або інгредієнтів (таких як майонез) йогуртом може допомогти скоротити калорії та схуднути.
Високий рівень кальцію та білка, що міститься в йогурті, також може регулювати апетит і запобігати переїданню. Вживання йогурту перед їжею може запобігти переїданню.
Кращий час для вживання йогурту для здоров'я кісток:
- щодня в один і той самий час (наприклад, на сніданок), щоб допомогти виробити щоденну звичку
- після фізичних вправ
Який йогурт корисний
Найкорисніший варіант, згідно з інформацією Центру харчових даних, - це простий натуральний йогурт. Він містить живі культури бактерій (пробіотики), які підтримують мікрофлору кишечника.
Йогурти з маркуванням "живі та активні бактерії" або "probiotic" допомагають травленню, зміцнюють імунітет і можуть зменшувати запальні процеси.
Для людей, які стежать за вагою, підходять йогурти з низьким відсотком жиру. Високожирні йогурти теж корисні, але їх калорійність вища.
Солодкі йогурти з фруктовими сиропами часто містять багато цукру, що знижує їх користь. Тому краще додавати свіжі фрукти або мед самостійно.
У 170 г звичайного знежиреного йогурту містить:
- калорій - 107
- білок - 8,92 г
- жири - 2,64 г
- вуглеводи - 12 г
- цукор - 12 г
- клітковина - 0 г
- холестерин - 10,2 мг
- кальцій - 311 мг
