Топ-7 продуктов для энергии во время прогулки

Сертифицированный спортивный диетолог Тара Коллингвуд рассказала, что рекомендует есть перед прогулкой, чтобы максимизировать потерю жира.

Вот 7 продуктов, которые она рекомендует есть перед ходьбой для максимального сжигания жира.

Овсянка

"Перед утренней прогулкой подкрепитесь небольшой порцией овсянки. Это отличный источник клетчатки, который "обеспечивает медленно усваиваемые углеводы для поддержания активности без резких скачков инсулина", - говорит Коллингвуд.

Идеально подходит перед утренней прогулкой.

Греческий йогурт с ягодами

Еще один отличный мини-прием пищи, богатый белком, который стоит рассмотреть перед утренней прогулкой, - это греческий йогурт с ягодами.

"Белок, антиоксиданты и полезные углеводы для энергии", - отмечает Коллингвуд.

Старайтесь выбирать обычный греческий йогурт вместо ароматизированного, поскольку подслащенные версии имеют высокую калорийность.

Банан с ореховой пастой

Если у вас нет времени на полноценный прием пищи, возьмите банан и добавьте ложку ореховой пасты.

"Быстрые углеводы для энергии, белок и здоровые жиры, чтобы вы дольше чувствовали сытость", - говорит Коллингвуд.

Тост с авокадо

Коллингвуд также рекомендует модный завтрак: тост с авокадо, но убедитесь, что вы готовите его здоровый вариант. Используйте цельнозерновой хлеб с авокадо, чтобы получить перекус, который придаст энергии и поможет сжечь жир.

"Сложные углеводы и полезные для сердца жиры помогут вам поддерживать энергию во время прогулки", - говорит Коллингвуд.

Ломтики яблока с миндальной пастой

Ей также нравятся ломтики яблока с миндальной пастой - отличный перекус перед прогулкой в любое время дня.

"Клетчатка и здоровые жиры для стабильного уровня энергии", - сказала она.

Орехи

Горсть орехов - это еще один быстрый перекус, который поможет вам оставаться бодрыми и в режиме сжигания жира во время прогулки. "Быстрый, портативный белок и жиры для предотвращения голода в середине прогулки", - отмечает Коллингвуд.

Вареное яйцо с цельнозерновыми крекерами

Ее последняя рекомендация - вареное яйцо с несколькими цельнозерновыми крекерами.

"Это сочетание белка и сложных углеводов, которое хорошо подходит для утренних или дневных прогулок", - говорит она.

Совет от эксперта: Отварите партию яиц в начале недели и держите их под рукой, чтобы быстро получить порцию белка.