Ці хитрощі під час їжі допоможуть не переїсти та уникнути зайвої ваги

Правильні харчові звички та кілька простих прийомів допоможуть уникнути переїдання, підтримати здорову вагу й зменшити ризик розвитку хронічних захворювань. Варто їх ввести у свою щоденну рутину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong .

Не користуйтеся телефоном під час їжі

Коли увага розсіяна на перегляд стрічки чи повідомлення, то мозок гірше помічає, що ви вже ситі. В результаті ви можете з’їсти більше, ніж потрібно.

Відсутність усвідомленого жування та смакування їжі зменшує задоволення від порції, і мозок може вимагати ще, щоб "догнати" відчуття насичення.

Також яскраві картинки їжі у соцмережах або реклама можуть стимулювати апетит навіть після того, як ви вже поїли.

Якщо ви не пам’ятаєте, скільки з’їли під час відволікання, то під час наступного прийому їжі ймовірно з’їсте більше.

До того ж організм може починати асоціювати перегляд телефону з процесом харчування, і ви можете частіше "перекушувати" просто від нудьги, а не через голод.

Дослідженні, опубліковане в лютому 2011 року в "Американському журналі клінічного харчування", перевіряли вплив гаджетів на ситість. Зокрема, 44 учасники поділили на дві групи та дозволи одній пограти в гру на телефоні під час обіду.

Усі учасники з'їли дев'ять солоних страв на обід і їх попросили оцінити свій голод, а також згадати, що вони їли одразу після їжі. Через тридцять хвилин вони взяли участь у дегустації печива.

Виявилося, що група була неуважною та відчувала себе менш ситою після обіду і вони з'їли значно більше печива під час дегустації. Вони також менш точно повідомляли порядок страв, які їли за обідом.

Робіть паузи

Наступного разу, коли ви сядете за стіл, киньте собі виклик робити паузи між шматочками та відкладати виделку. Як виявилось, повільніше харчування може призвести до значного зменшення кількості споживаної їжі.

Їжа в повільнішому темпі може впливати на гормони ситості, змушуючи вас швидше відчувати ситість. Це також може бути пов'язано з тривалістю та інтенсивністю перорального впливу їжі. Якщо ви їсте швидко, то у вас менша тривалість сенсорного впливу, тому ви їсте більше.

Випийте воду перед їжею

Достатня кількість води корисна для загального здоров'я, але її споживання також може допомогти контролювати вагу.

Випивання близько двох склянок води за 30 хвилин до кожного основного прийому їжі призведе до помірної втрати ваги протягом 12 тижнів.

Якщо вам важко пити звичайну воду, додавання свіжих фруктів, нарізаних огірків або зелені - це чудовий спосіб посилити смак без додавання цукру чи калорій.

