Топ-6 видов самого полезного мяса, которое содержит много белка

Среда 27 августа 2025 15:01
Топ-6 видов самого полезного мяса, которое содержит много белка Названы 6 видов мяса, которые стоит включить в рацион (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Мясо с высоким содержанием белка обеспечивают организм необходимыми аминокислотами, которые поддерживают мышечную массу. Ниже приведены 6 видов мяса, которые лучше всего включать в рацион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.

Почему важно есть мясо с высоким содержанием белка

Рекомендуемая суточная норма белка составляет 0,8 г на килограмм веса тела. Это минимальное количество белка, которое взрослые должны потреблять ежедневно, чтобы удовлетворить свои основные потребности в питании и поддерживать мышечную массу.

Однако, если вы регулярно тренируетесь, то может потребоваться до 1,8 г белка на килограмм веса тела, что может составить ежедневную цель в 100 г или более.

Доктор философии, диетолог и доцент Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета Коллин Попп рассказал, что стоит потреблять от 20 до 40 г белка за каждый прием пищи.

Согласно данным Кливлендской клиники, животные белки содержат все девять незаменимых аминокислот. Они имеют решающее значение для роста мышц.

Однако не все мясо одинаково. Разные животные и разные куски мяса содержат разное количество белка, жира и других питательных веществ.

Какое мясо содержит больше всего белка

Куриная грудка

На сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA) говорится, что 85 г вареной куриной грудки содержит:

  • калорий - 133
  • белка 27 г
  • жир - 2,7 г

Куриное филе - один из самых эффективных источников белка. Одна порция обеспечивает достаточное количество суточной нормы для большинства людей.

Также куриная грудка является хорошим источником витамина B6, который поддерживает энергетический обмен и иммунную функцию, а также витамина B12, который необходим для здоровой нервной системы.

Он также богат минералами, включая железо, цинк, фосфор и холин, которые способствуют здоровому развитию мозга и памяти.

Грудка индейки

По данным USDA, индюшиная грудка содержит:

  • калорий - 125
  • белка - 26 г
  • жир - 1,7 г

Белое мясо грудки особенно богато белком и содержит мало калорий по сравнению с темным мясом. Такое мясо может иметь небольшое преимущество над курицей из-за более низкого уровня жира и холестерина.

Индейка содержит витамины группы B, цинк, селен и холин, укрепляющие иммунитет. Она также является хорошим источником триптофана, аминокислоты, которая поддерживает восстановление мышц и выработку серотонина и мелатонина.

Говяжья вырезка

85 г говяжьей вырезки, по информации USDА, содержит:

  • калорий - 160
  • белка - 25 г
  • жира - 6 г

Красное мясо обычно калорийнее, чем белое мясо птицы, поскольку оно имеет более высокое содержание жира, включая насыщенные жиры. Именно поэтому важно выбирать нежирные куски говядины.

Свиная вырезка

Свиная вырезка - это еще один полезный вид красного мяса, богатый белком и другими питательными веществами.

Как свидетельствуют данные USDА, порция жареной свиной вырезки весом 85 г содержит:

  • калорий - 122
  • белка - 22 г
  • жира - 3 г

Свиную вырезку часто считают самой полезной частью свиньи. Она содержит меньше жира и калорий и богата высококачественным белком для роста мышц.

Свинина содержит витамины B12, B7, B1 (тиамин), а также антиоксидант коэнзим Q10. Кроме того, она богата селеном, фосфором, цинком и железом.

Ягнятина

Ягнятина - это мясо молодых овец, которое является отличным источником высококачественного белка. На сайте USDА говорится, что вырезка ягненка содержит:

  • калорий 177
  • белка 23 г
  • жира 9 г (3,4 грамма насыщенных)

Отбивные из бараньей вырезки содержит больше белка по сравнению с более жирными кусками.

Оленина

Это еще одно мясо дичи, которое естественным образом является нежирным и богатым белком.

85 г вареной вырезки оленины содержат примерно:

  • калорий - 127
  • белка - 25 г
  • жира - 2 г

Если вы ищете красное мясо с высоким содержанием белка, но низким содержанием жира, оленина - отличный вариант. По сравнению с говядиной, оленина имеет очень низкое содержание насыщенных жиров, что делает ее здоровым источником постного белка.

Оленина также является хорошим источником витаминов группы B, железа и коэнзима Q10.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

