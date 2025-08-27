Топ-6 видов самого полезного мяса, которое содержит много белка
Мясо с высоким содержанием белка обеспечивают организм необходимыми аминокислотами, которые поддерживают мышечную массу. Ниже приведены 6 видов мяса, которые лучше всего включать в рацион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.
Почему важно есть мясо с высоким содержанием белка
Рекомендуемая суточная норма белка составляет 0,8 г на килограмм веса тела. Это минимальное количество белка, которое взрослые должны потреблять ежедневно, чтобы удовлетворить свои основные потребности в питании и поддерживать мышечную массу.
Однако, если вы регулярно тренируетесь, то может потребоваться до 1,8 г белка на килограмм веса тела, что может составить ежедневную цель в 100 г или более.
Доктор философии, диетолог и доцент Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета Коллин Попп рассказал, что стоит потреблять от 20 до 40 г белка за каждый прием пищи.
Согласно данным Кливлендской клиники, животные белки содержат все девять незаменимых аминокислот. Они имеют решающее значение для роста мышц.
Однако не все мясо одинаково. Разные животные и разные куски мяса содержат разное количество белка, жира и других питательных веществ.
Какое мясо содержит больше всего белка
На сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA) говорится, что 85 г вареной куриной грудки содержит:
- калорий - 133
- белка 27 г
- жир - 2,7 г
Куриное филе - один из самых эффективных источников белка. Одна порция обеспечивает достаточное количество суточной нормы для большинства людей.
Также куриная грудка является хорошим источником витамина B6, который поддерживает энергетический обмен и иммунную функцию, а также витамина B12, который необходим для здоровой нервной системы.
Он также богат минералами, включая железо, цинк, фосфор и холин, которые способствуют здоровому развитию мозга и памяти.
Грудка индейки
По данным USDA, индюшиная грудка содержит:
- калорий - 125
- белка - 26 г
- жир - 1,7 г
Белое мясо грудки особенно богато белком и содержит мало калорий по сравнению с темным мясом. Такое мясо может иметь небольшое преимущество над курицей из-за более низкого уровня жира и холестерина.
Индейка содержит витамины группы B, цинк, селен и холин, укрепляющие иммунитет. Она также является хорошим источником триптофана, аминокислоты, которая поддерживает восстановление мышц и выработку серотонина и мелатонина.
Говяжья вырезка
85 г говяжьей вырезки, по информации USDА, содержит:
- калорий - 160
- белка - 25 г
- жира - 6 г
Красное мясо обычно калорийнее, чем белое мясо птицы, поскольку оно имеет более высокое содержание жира, включая насыщенные жиры. Именно поэтому важно выбирать нежирные куски говядины.
Свиная вырезка
Свиная вырезка - это еще один полезный вид красного мяса, богатый белком и другими питательными веществами.
Как свидетельствуют данные USDА, порция жареной свиной вырезки весом 85 г содержит:
- калорий - 122
- белка - 22 г
- жира - 3 г
Свиную вырезку часто считают самой полезной частью свиньи. Она содержит меньше жира и калорий и богата высококачественным белком для роста мышц.
Свинина содержит витамины B12, B7, B1 (тиамин), а также антиоксидант коэнзим Q10. Кроме того, она богата селеном, фосфором, цинком и железом.
Ягнятина
Ягнятина - это мясо молодых овец, которое является отличным источником высококачественного белка. На сайте USDА говорится, что вырезка ягненка содержит:
- калорий 177
- белка 23 г
- жира 9 г (3,4 грамма насыщенных)
Отбивные из бараньей вырезки содержит больше белка по сравнению с более жирными кусками.
Оленина
Это еще одно мясо дичи, которое естественным образом является нежирным и богатым белком.
85 г вареной вырезки оленины содержат примерно:
- калорий - 127
- белка - 25 г
- жира - 2 г
Если вы ищете красное мясо с высоким содержанием белка, но низким содержанием жира, оленина - отличный вариант. По сравнению с говядиной, оленина имеет очень низкое содержание насыщенных жиров, что делает ее здоровым источником постного белка.
Оленина также является хорошим источником витаминов группы B, железа и коэнзима Q10.
Вас может заинтересовать:
- Как быстро и безопасно разморозить мясо
- Простой способ, который поможет узнать свежесть мяса за секунду в магазине
- Зачем в упаковке с мясом абсорбирующая прокладка
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.