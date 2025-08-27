Топ-6 видов самого полезного мяса, которое содержит много белка

Мясо с высоким содержанием белка обеспечивают организм необходимыми аминокислотами, которые поддерживают мышечную массу. Ниже приведены 6 видов мяса, которые лучше всего включать в рацион.

Почему важно есть мясо с высоким содержанием белка

Рекомендуемая суточная норма белка составляет 0,8 г на килограмм веса тела. Это минимальное количество белка, которое взрослые должны потреблять ежедневно, чтобы удовлетворить свои основные потребности в питании и поддерживать мышечную массу.

Однако, если вы регулярно тренируетесь, то может потребоваться до 1,8 г белка на килограмм веса тела, что может составить ежедневную цель в 100 г или более.

Доктор философии, диетолог и доцент Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета Коллин Попп рассказал, что стоит потреблять от 20 до 40 г белка за каждый прием пищи.

Согласно данным Кливлендской клиники , животные белки содержат все девять незаменимых аминокислот. Они имеют решающее значение для роста мышц.

Однако не все мясо одинаково. Разные животные и разные куски мяса содержат разное количество белка, жира и других питательных веществ.

Какое мясо содержит больше всего белка

Куриная грудка

На сайте Министерства сельского хозяйства США (USDA) говорится, что 85 г вареной куриной грудки содержит:

калорий - 133

белка 27 г

жир - 2,7 г

Куриное филе - один из самых эффективных источников белка. Одна порция обеспечивает достаточное количество суточной нормы для большинства людей.

Также куриная грудка является хорошим источником витамина B6, который поддерживает энергетический обмен и иммунную функцию, а также витамина B12, который необходим для здоровой нервной системы.

Он также богат минералами, включая железо, цинк, фосфор и холин, которые способствуют здоровому развитию мозга и памяти.

Грудка индейки

По данным USDA , индюшиная грудка содержит:

калорий - 125

белка - 26 г

жир - 1,7 г

Белое мясо грудки особенно богато белком и содержит мало калорий по сравнению с темным мясом. Такое мясо может иметь небольшое преимущество над курицей из-за более низкого уровня жира и холестерина.

Индейка содержит витамины группы B, цинк, селен и холин, укрепляющие иммунитет. Она также является хорошим источником триптофана, аминокислоты, которая поддерживает восстановление мышц и выработку серотонина и мелатонина.

Говяжья вырезка

85 г говяжьей вырезки, по информации USDА, содержит:

калорий - 160

белка - 25 г

жира - 6 г

Красное мясо обычно калорийнее, чем белое мясо птицы, поскольку оно имеет более высокое содержание жира, включая насыщенные жиры. Именно поэтому важно выбирать нежирные куски говядины.

Свиная вырезка

Свиная вырезка - это еще один полезный вид красного мяса, богатый белком и другими питательными веществами.

Как свидетельствуют данные USDА, порция жареной свиной вырезки весом 85 г содержит:

калорий - 122

белка - 22 г

жира - 3 г

Свиную вырезку часто считают самой полезной частью свиньи. Она содержит меньше жира и калорий и богата высококачественным белком для роста мышц.

Свинина содержит витамины B12, B7, B1 (тиамин), а также антиоксидант коэнзим Q10. Кроме того, она богата селеном, фосфором, цинком и железом.

Ягнятина

Ягнятина - это мясо молодых овец, которое является отличным источником высококачественного белка. На сайте USDА говорится, что вырезка ягненка содержит:

калорий 177

белка 23 г

жира 9 г (3,4 грамма насыщенных)

Отбивные из бараньей вырезки содержит больше белка по сравнению с более жирными кусками.

Оленина

Это еще одно мясо дичи, которое естественным образом является нежирным и богатым белком.

85 г вареной вырезки оленины содержат примерно:

калорий - 127

белка - 25 г

жира - 2 г

Если вы ищете красное мясо с высоким содержанием белка, но низким содержанием жира, оленина - отличный вариант. По сравнению с говядиной, оленина имеет очень низкое содержание насыщенных жиров, что делает ее здоровым источником постного белка.