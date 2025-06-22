Топ-5 способов, которые сделают поход в McDonald's полезным для здоровья
Поход в McDonald's необязательно должен вредить здоровью. Важно лишь знать, какие блюда выбрать, как сочетать ингредиенты и на что обращать внимание в меню.
РБК-Украина сообщает, чего избегать при выборе еды в заведении.
Избегай панировки
Нутрициолог Юлия Шевчук рассказала, что стоит выбирать гриль вместо панированных блюд - меньше жира, калорий и вредных трансжиров.
Например, вместо "МакЧикен" или наггетсы выберите гриль-чикен бургер.
Панировка впитывает в себя много масла во время жарки во фритюре. В результате:
- калорийность блюд значительно возрастает
- вы можете получить большую часть дневной нормы калорий только из одного продукта
В 6 наггетсах содержится примерно 250-300 ккал, не считая соусов или картофеля
Замени одну булку на дополнительную порцию салата
Булка из гамбургера содержит примерно 120-150 ккал, а листья салата - менее 10 ккал. Такая замена автоматически уменьшает калорийность блюда.
Белый хлеб быстро повышает уровень сахара в крови, стимулирует аппетит и накопление жира. Салат не вызывает скачков инсулина, что полезно при диабете или для похудения.
К тому же салат содержит пищевые волокна, которые способствуют лучшему пищеварению и более длительному ощущению сытости.
Напиток - без сахара
К таким напиткам относится вода, кофе черный без сахара и зеленый чай.
Сладкая кола добавляет 150 ккал без всякой пользы.
Сахар добавляет много лишних калорий, которые быстро накапливаются и способствуют набору веса. Бессахарные напитки содержат мало или вообще не содержат калорий, что помогает контролировать энергетический баланс.
Регулярное употребление сахаросодержащих напитков связано с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых болезней.
Разнообразные соусы
Заказывайте блюда без сыра и соусов. Выбирайте салаты без заправки или с греческим йогуртом. Он содержит больше белка, чем обычный йогурт или десерты, что помогает дольше оставаться сытым и поддерживает мышцы.
Избегайте двойных бургеров и больших порций
Важно помнить, что все должно быть в меру. Лучшие выборы:
- салат с курицей-гриль
- бургер из гриль-филе без соуса
- "Бег Тейсти" ролл (лучше попросить без соуса)
- маленькая порция картофеля фри (только иногда)
Двойные порции часто содержат больше насыщенных жиров и соли, что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного давления.
К тому же большие порции могут вызывать ощущение тяжести, дискомфорт в желудке и снижение энергии, особенно если есть быстро.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Юлии Шевчук и сайт Нealth.