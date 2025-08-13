Топ-5 салатів з помідорів, які варто приготувати до кінця літа (фото)

Влітку в сезон свіжих помідорів потрібно встигнути приготувати корисні та смачні салати. У них поєднуються вітаміни, свіжість і яскраві аромати літа - ідеально для підтримки здоров’я і легких літніх вечерь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.
Інгредієнти:
Спосіб приготування
Помідори чері наріжте навпіл або залиште цілими, якщо вони маленькі. Цибулю наріжте тонкими півкільцями або кубиками. Зелень подрібніть, а часник дуже дрібно наріжте.
Змішайте у мисці помідори, цибулю, зелень і часник. Заправте оливковою олією, лимонним соком або оцтом, додайте сіль і перець за смаком.
Інгредієнти:
Помийте і обсушіть помідори чері, розріжте їх навпіл. Також промийте мікс салату.
Якщо квасоля консервована - злийте рідину і промийте її холодною водою. За бажанням наріжте тонкими півкільцями червону цибулю.
У великій мисці змішайте помідори, мікс салату, білу квасолю і цибулю. Заправте оливковою олією, лимонним соком або оцтом, посоліть і поперчіть.
Інгредієнти:
Викладіть на тарілку помідори кільцями, як на фото нижче. Далі розкладіть огірки. Посипте сиром фета, додайте листя базиліка. Все полийте оливковою олією і лимонним соком або оцтом.
Посоліть і поперчіть за смаком. Обережно перемішайте або подавайте шарами.
Інгредієнти:
Спочатку помийте овочі. Помідори чері розріжте навпіл або на четвертинки. Огірок та редиску наріжте кубиками. Цибулю потрібно нарізати дуже тонко півкільцями.
Сир фета наріжте кубиками та змішайте все разом в салатниці. Додайте майонез, лимонний сік, посоліть і поперчіть, ретельно перемішайте.
За бажанням додайте дрібно нарізану зелень.
Інгредієнти:
Помийте помідори чері і розріжте їх навпіл. Моцарелу наріжте шматочками, часник дуже дрібно поріжте або натріть на терці.
На тарілку викладіть помідори і моцарелу, розподіліть часник. Полийте оливковою олією, посоліть і поперчіть за смаком. Прикрасьте свіжим базиліком.
Вас може зацікавити: