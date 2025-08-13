Топ-5 салатов из помидоров, которые стоит приготовить до конца лета (фото)

Летом в сезон свежих помидоров нужно успеть приготовить полезные и вкусные салаты. В них сочетаются витамины, свежесть и яркие ароматы лета - идеально для поддержания здоровья и легких летних ужинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Помидоры черри нарежьте пополам или оставьте целыми, если они маленькие. Лук нарежьте тонкими полукольцами или кубиками. Зелень измельчите, а чеснок очень мелко нарежьте.
Смешайте в миске помидоры, лук, зелень и чеснок. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком или уксусом, добавьте соль и перец по вкусу.
Ингредиенты:
Помойте и обсушите помидоры черри, разрежьте их пополам. Также промойте микс салата.
Если фасоль консервированная - слейте жидкость и промойте ее холодной водой. По желанию нарежьте тонкими полукольцами красный лук.
В большой миске смешайте помидоры, микс салата, белую фасоль и лук. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком или уксусом, посолите и поперчите.
Ингредиенты:
Выложите на тарелку помидоры кольцами, как на фото ниже. Далее разложите огурцы. Посыпьте сыром фета, добавьте листья базилика. Все полейте оливковым маслом и лимонным соком или уксусом.
Посолите и поперчите по вкусу. Осторожно перемешайте или подавайте слоями.
Ингредиенты:
Сначала помойте овощи. Помидоры черри разрежьте пополам или на четвертинки. Огурец и редис нарежьте кубиками. Лук нужно нарезать очень тонко полукольцами.
Сыр фета нарежьте кубиками и смешайте все вместе в салатнице. Добавьте майонез, лимонный сок, посолите и поперчите, тщательно перемешайте.
По желанию добавьте мелко нарезанную зелень.
Ингредиенты:
Помойте помидоры черри и разрежьте их пополам. Моцареллу нарежьте кусочками, чеснок очень мелко порежьте или натрите на терке.
На тарелку выложите помидоры и моцареллу, распределите чеснок. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Украсьте свежим базиликом.
