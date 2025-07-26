Від античності до серіалів: які імена стали найпопулярнішими в Україні у 2025 році
Департамент державної реєстрації Мін'юсту поділився інформацією про те, які імена стали найбільш і найменш популярними в Україні у першій половині 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.
Як найчастіше називали хлопчиків і дівчаток в Україні
За даними територіальних органів реєстрації актів цивільного стану, у першому півріччі 2025 року дітей в Україні найчастіше називали такими іменами:
- хлопчиків - Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Богдан, Данило, Дмитро, Макар;
- дівчаток - Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія, Вероніка.
"Олександр, Марк, Софія та Емілія - найпопулярніші імена в Україні цього року", - наголосили в Мін'юсті.
Найбільш і найменш популярні імена у Київській області
Найбільш популярними іменами у Київській області у першій половині року стали:
- для хлопчиків - Дамір, Максим, Давид, Тимофій, Матвій, Макар, Марк, Артем, Богдан, Олександр;
- для дівчаток - Анастасія, Аліса, Єва, Ніколь, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія.
При цьому серед найменш вживаних опинились такі:
- для хлопчиків - Еван, Вогнедар, Іві, Елізар, Єлісей, Даромир;
- для дівчаток - Лукерія, Айсель, Теона, Лєкса, Каталія.
"Повний перелік найпопулярніших та найменш вживаних імен, якими називали дітей у першому півріччі 2025 року (по областях) можна переглянути за посиланням", - зауважили у Мін'юсті.
Найбільш незвичні імена, якими називали дітей
Серед незвичних імен, якими називали хлопчиків в Україні від початку 2025 року, згадуються, зокрема:
- античні - Арей, Еней;
- слов'янські - Аскольд, Зореслав, Радомир;
- імена персонажів із серіалів - Карпо та Лаврін, а також Космос, Люцифер і Оскар.
Тим часом дівчаток називали такими рідкісними іменами: Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв тощо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не можна називати дітей у 2025 році та чому саме.
Крім того, ми пояснювали, які українські імена здатні зберегти самобутність, легко "зазвучати" в іншій мові й сподобатися мешканцям різних країн (зокрема американцям).
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