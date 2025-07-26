Від античності до серіалів: які імена стали найпопулярнішими в Україні у 2025 році

Вибрати ім'я для дитини - важливий крок для кожного з батьків (фото: freepik.com)

Департамент державної реєстрації Мін'юсту поділився інформацією про те, які імена стали найбільш і найменш популярними в Україні у першій половині 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.