Топ-3 способи заморозки помідорів на зиму, щоб зберегти смак і аромат

Середа 27 серпня 2025 18:03
Топ-3 способи заморозки помідорів на зиму, щоб зберегти смак і аромат Як заморозити помідори на зиму, щоб зберегти смак і аромат (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Хочете насолоджуватися літнім ароматом помідорів узимку? Є простий спосіб заморозити їх так, щоб плоди не втратили ні смаку, ні користі.

РБК-Україна повідомляє про найкращі способи, які допоможуть не втратити соковитість овоча.

Цілі помідори без бланшування

За даними сайту Тhe kitchn, варто вибрати стиглі, без пошкоджень помідори. Добре промийте їх під холодною водою та ретельно висушіть.

Потрібно розкласти помідори в один шар на деко та помістити у морозильник до повного заморожування (приблизно 6 годин або на ніч).

Після цього перекладіть заморожені помідори в герметичні пакети або контейнери для морозильника, видаляючи якомога більше повітря.

Термін зберігання: до 6-12 місяців.

Такі помідори взимку чудово підійдуть для соусів або супів. Їх можна використовувати без попереднього розморожування.

Цілі помідори з бланшуванням

Промийте та висушіть помідори. Опустіть помідори в киплячу воду на 1-2 хвилини, поки шкірка не почне тріскатися.

Перемістіть їх в холодну воду для зупинки процесу варіння. Далі зніміть шкірку з помідорів.

Розкладіть на деко в один шар і заморожуйте до твердого стану. Для зберігання перекладіть їх в пакети або контейнери, видаляючи повітря.

Термін зберігання: до 12 місяців.

Подрібнені помідори

Помідори потрібно порізати на шматочки або подрібніть у блендері до бажаної консистенції. Для заморожування розлийте консистенцію в пакети або контейнери для морозильника, рівномірно розподіляючи їх.

Термін зберігання: до 12 місяців.

Вони ідеально підходять для соусів, супів та інших страв.

Найкраще для заморожування обирати стиглі та без пошкоджень помідори. Використовуйте герметичні пакети або контейнери для заморожування, щоб уникнути проникнення повітря та утворення льоду.

Позначайте пакети або контейнери датою заморожування для відстеження терміну зберігання.

Вас може зацікавити:

