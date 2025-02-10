Топ-10 вакансій для українців у Нацгвардії: кого шукають і скільки обіцяють платити
Національна гвардія України (НГУ) оприлюднила 10 кращих актуальних вакансій. На них можуть претендувати як військовозобов'язані громадяни (в межах мобілізаційних процесів), так і чинні військовослужбовці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НГУ у Facebook.
Які вакансії та зарплату пропонують у Нацгвардії
До десятки кращих вакансій від Національної гвардії України (на спеціалізованій платформі robota.ua) станом на понеділок, 10 лютого, потрапили різні пропозиції.
Так, психологічна служба НГУ запрошує мотивованих та відповідальних спеціалістів на військову службу за контрактом та за призовом під час мобілізації на посаду військового психолога - для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 125 000 гривень.
Вимоги до кандидата є такими:
- вік від 18 до 50 років;
- громадянин України;
- вища освіта;
- відсутність непогашеної судимості;
- фізична та психологічна витривалість;
- досвід військової служби (буде перевагою).
Вакансія військового психолога (скриншот: robota.ua)
Західне відділення комплектування НГУ шукає кулеметника для служби у військовій частині в місті Луцьк.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.
Досвід роботи - необов'язковий. Проте необхідні:
- повна загальна середня освіта;
- придатність до проходження військової служби.
Вакансія кулеметника (скриншот: robota.ua)
Військова частина НГУ 3055 в місті Рівне шукає командира взводу.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 125 000 гривень.
Роботу пропонують військовому, офіцеру з вищою освітою та придатністю до проходження військової служби.
Вакансія командира взводу (скриншот: robota.ua)
Бригада НГУ "Азов" шукає відеографа (оператора-монтажера).
Грошове забезпечення - від 27 000 до 127 000 гривень.
Серед основних вимог:
- досвід роботи з відеотехнікою (смартфони, фото- та відеокамери, освітлювальне обладнання, мікрофони, стабілізатори);
- навички роботи з програмами для монтажу відео, вміння зводити матеріал у завершений продукт;
- досвід монтажу рекламних відеоматеріалів;
- досвід монтажу відео для YouTube;
- бажання постійно вдосконалювати навички та підвищувати якість кінцевого продукту.
Вакансія відеографа, оператора-монтажера (скриншот: robota.ua)
Та ж таки 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає травматолога.
Грошове забезпечення - від 27 000 до 127 000 гривень.
При цьому до обов'язкових вимог входять:
- вища медична освіта;
- досвід роботи за спеціальністю;
- досвід роботи з ургентними пацієнтами;
- вміння працювати з апаратами зовнішньої фіксації різного типу;
- вміння виконувати операції на м'яких тканинах;
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- дотримання принципів доказової медицини;
- готовність робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади;
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
- готовність брати участь в медичному плануванні;
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.
Вакансія травматолога (скриншот: robota.ua)
Центральне відділення комплектування НГУ пропонує роботу кухаря.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.
Головні критерії відбору:
- придатність до військової служби (відсутність медичних протипоказань до проходження військової служби);
- відсутність судимості;
- освіта середня (базова), згідно з профілем;
- наявність санітарної книжки (за формою);
- наявність бойового досвіду (буде перевагою).
Вакансія кухаря (скриншот: robota.ua)
Відділ комплектування НГУ в місті Києві шукає електрика - для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.
Грошове забезпечення - від 21 000 до 51 000 гривень.
Вимоги до кандидата:
- вік від 18 до 50 років;
- громадянин України;
- повна середня освіта;
- відсутність непогашеної судимості;
- фізична та психологічна витривалість;
- досвід військової служби (буде перевагою).
Вакансія електрика (скриншот: robota.ua)
Бригада НГУ "Рубіж" (військова частина 3018 в Гостомелі Київської області) шукає водія категорії D - для забезпечення ефективності діяльності військових підрозділів.
Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.
Вимоги до кандидата:
- вік від 18 до 50 років;
- громадянин України;
- повна середня освіта;
- відсутність непогашеної судимості;
- фізична та психологічна витривалість;
- досвід військової служби (буде перевагою).
Вакансія водія категорії D (скриншот: robota.ua)
Західне відділення комплектування НГУ в місті Львів шукає сапера для штурмової бригади "Червона Калина".
Грошове забезпечення - від 25 000 до 125 000 гривень.
Серед вимог - повна загальна середня освіта й придатність до проходження військової служби. Тим часом досвід роботи - необов'язковий.
Вакансія сапера (скриншот: robota.ua)
Військова частина НГУ 3008 з міста Вінниця шукає гранатометника.
Грошове забезпечення - від 20 000 до 120 000 гривень.
Серед вимог - повна загальна середня освіта та придатність до проходження військової служби. Досвід роботи - необов'язковий.
Вакансія гранатометника (скриншот: robota.ua)
Військовий рекрутинг в Україні
Нагадаємо, загальна мобілізація є процесом залучення громадян до Збройних сил України та інших військових формувань для оборони держави в умовах повномасштабної війни з РФ (на тлі загрози суверенітету й територіальній цілісності країни).
На початку листопада 2023 року в Україні затвердили Концепцію військової кадрової політики до 2028 року. Цей документ визначив стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'ятьох років - як під час дії воєнного стану, так і в мирний час.
Дещо пізніше у Міноборони повідомили, що розпочали проект рекрутингу - для забезпечення армії та інших силових структур належною кількістю особового складу.
Експерти пояснили, що цей проект дозволяє людям обирати конкретний підрозділ та визначену посаду, щоб їхній цивільний досвід був найбільш корисним.
У червні 2024 року правила рекрутингу до ЗСУ дещо змінили. А в листопаді Кабмін удосконалив онлайн-рекрутинг до армії.
Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доручив кожному командиру бригади створити штатний підрозділ рекрутингу.
На початку 2025 року стало відомо, що в Україні зростає попит на військові вакансії, при цьому серед найбільш популярних вакансій - не лише "тилові".
Читайте також, яке співвідношення між мобілізацією та рекрутингом в Україні.
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