Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платить
Национальная гвардия Украины (НГУ) обнародовала 10 лучших актуальных вакансий. На них могут претендовать как военнообязанные граждане (в рамках мобилизационных процессов), так и действующие военнослужащие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.
Какие вакансии и зарплату предлагают в Нацгвардии
В десятку лучших вакансий от Национальной гвардии Украины (на специализированной платформе robota.ua) по состоянию на понедельник, 10 февраля, попали различные предложения.
Так, психологическая служба НГУ приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву по мобилизации на должность военного психолога - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 125 000 гривен.
Требования к кандидату являются следующими:
- возраст от 18 до 50 лет;
- гражданин Украины;
- высшее образование;
- отсутствие непогашенной судимости;
- физическая и психологическая выносливость;
- опыт военной службы (будет преимуществом).
Вакансия военного психолога (скриншот: robota.ua)
Западное отделение комплектования НГУ ищет пулеметчика для службы в воинской части в городе Луцк.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Опыт работы - необязателен. Однако необходимы:
- полное общее среднее образование;
- пригодность к прохождению военной службы.
Вакансия пулеметчика (скриншот: robota.ua)
Воинская часть НГУ 3055 в городе Ровно ищет командира взвода.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 125 000 гривен.
Работу предлагают военному, офицеру с высшим образованием и пригодностью к прохождению военной службы.
Вакансия командира взвода (скриншот: robota.ua)
Бригада НГУ "Азов" ищет видеографа (оператора-монтажера).
Денежное обеспечение - от 27 000 до 127 000 гривен.
Среди основных требований:
- опыт работы с видеотехникой (смартфоны, фото- и видеокамеры, осветительное оборудование, микрофоны, стабилизаторы);
- навыки работы с программами для монтажа видео, умение сводить материал в завершенный продукт;
- опыт монтажа рекламных видеоматериалов;
- опыт монтажа видео для YouTube;
- желание постоянно совершенствовать навыки и повышать качество конечного продукта.
Вакансия видеографа, оператора-монтажера (скриншот: robota.ua)
Та же 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет травматолога.
Денежное обеспечение - от 27 000 до 127 000 гривен.
При этом в обязательные требования входят:
- высшее медицинское образование;
- опыт работы по специальности;
- опыт работы с ургентными пациентами;
- умение работать с аппаратами внешней фиксации различного типа;
- умение выполнять операции на мягких тканях;
- готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
- готовность участвовать в медицинском планировании;
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.
Вакансия травматолога (скриншот: robota.ua)
Центральное отделение комплектования НГУ предлагает работу повара.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Главные критерии отбора:
- пригодность к военной службе (отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы);
- отсутствие судимости;
- образование среднее (базовое), согласно профилю;
- наличие санитарной книжки (по форме);
- наличие боевого опыта (будет преимуществом).
Вакансия повара (скриншот: robota.ua)
Отдел комплектования НГУ в городе Киеве ищет электрика - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 51 000 гривен.
Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 50 лет;
- гражданин Украины;
- полное среднее образование;
- отсутствие непогашенной судимости;
- физическая и психологическая выносливость;
- опыт военной службы (будет преимуществом).
Вакансия электрика (скриншот: robota.ua)
Бригада НГУ "Рубіж" (военная часть 3018 в Гостомеле Киевской области) ищет водителя категории D - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 50 лет;
- гражданин Украины;
- полное среднее образование;
- отсутствие непогашенной судимости;
- физическая и психологическая выносливость;
- опыт военной службы (будет преимуществом).
Вакансия водителя категории D (скриншот: robota.ua)
Западное отделение комплектования НГУ в городе Львов ищет сапера для штурмовой бригады "Червона Калина".
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
Среди требований - полное общее среднее образование и пригодность к прохождению военной службы. Между тем опыт работы - необязателен.
Вакансия сапера (скриншот: robota.ua)
Воинская часть НГУ 3008 из города Винница ищет гранатометчика.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Среди требований - полное общее среднее образование и пригодность к прохождению военной службы. Опыт работы - необязателен.
Вакансия гранатометчика (скриншот: robota.ua)
Военный рекрутинг в Украине
Напомним, всеобщая мобилизация является процессом привлечения граждан в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для обороны государства в условиях полномасштабной войны с РФ (на фоне угрозы суверенитету и территориальной целостности страны).
В начале ноября 2023 года в Украине утвердили Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ определил стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.
Несколько позже в Минобороны сообщили, что начали проект рекрутинга - для обеспечения армии и других силовых структур надлежащим количеством личного состава.
Эксперты объяснили, что этот проект позволяет людям выбирать конкретное подразделение и определенную должность, чтобы их гражданский опыт был наиболее полезным.
В июне 2024 года правила рекрутинга в ВСУ несколько изменили. А в ноябре Кабмин усовершенствовал онлайн-рекрутинг в армию.
Тем временем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.
В начале 2025 года стало известно, что в Украине растет спрос на военные вакансии, при этом среди наиболее популярных вакансий - не только "тыловые".
Читайте также, какое соотношение между мобилизацией и рекрутингом в Украине.
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