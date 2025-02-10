Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платить

Национальная гвардия Украины (НГУ) обнародовала 10 лучших актуальных вакансий. На них могут претендовать как военнообязанные граждане (в рамках мобилизационных процессов), так и действующие военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.

Среди требований - полное общее среднее образование и пригодность к прохождению военной службы. Между тем опыт работы - необязателен.

При этом в обязательные требования входят:

Работу предлагают военному, офицеру с высшим образованием и пригодностью к прохождению военной службы.

Западное отделение комплектования НГУ ищет пулеметчика для службы в воинской части в городе Луцк.

Так, психологическая служба НГУ приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву по мобилизации на должность военного психолога - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.

В десятку лучших вакансий от Национальной гвардии Украины (на специализированной платформе robota.ua) по состоянию на понедельник, 10 февраля, попали различные предложения.

Военный рекрутинг в Украине

Напомним, всеобщая мобилизация является процессом привлечения граждан в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для обороны государства в условиях полномасштабной войны с РФ (на фоне угрозы суверенитету и территориальной целостности страны).

В начале ноября 2023 года в Украине утвердили Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ определил стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.

Несколько позже в Минобороны сообщили, что начали проект рекрутинга - для обеспечения армии и других силовых структур надлежащим количеством личного состава.

Эксперты объяснили, что этот проект позволяет людям выбирать конкретное подразделение и определенную должность, чтобы их гражданский опыт был наиболее полезным.

В июне 2024 года правила рекрутинга в ВСУ несколько изменили. А в ноябре Кабмин усовершенствовал онлайн-рекрутинг в армию.

Тем временем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

В начале 2025 года стало известно, что в Украине растет спрос на военные вакансии, при этом среди наиболее популярных вакансий - не только "тыловые".

Читайте также, какое соотношение между мобилизацией и рекрутингом в Украине.

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