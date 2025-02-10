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Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платить

Понедельник 10 февраля 2025 15:56
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Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платить Служить в Нацгвардии можно на разных должностях (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Национальная гвардия Украины (НГУ) обнародовала 10 лучших актуальных вакансий. На них могут претендовать как военнообязанные граждане (в рамках мобилизационных процессов), так и действующие военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.

Какие вакансии и зарплату предлагают в Нацгвардии

В десятку лучших вакансий от Национальной гвардии Украины (на специализированной платформе robota.ua) по состоянию на понедельник, 10 февраля, попали различные предложения.

Так, психологическая служба НГУ приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву по мобилизации на должность военного психолога - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 125 000 гривен.

Требования к кандидату являются следующими:

  • возраст от 18 до 50 лет;
  • гражданин Украины;
  • высшее образование;
  • отсутствие непогашенной судимости;
  • физическая и психологическая выносливость;
  • опыт военной службы (будет преимуществом).

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платитьВакансия военного психолога (скриншот: robota.ua)

Западное отделение комплектования НГУ ищет пулеметчика для службы в воинской части в городе Луцк.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.

Опыт работы - необязателен. Однако необходимы:

  • полное общее среднее образование;
  • пригодность к прохождению военной службы.

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платитьВакансия пулеметчика (скриншот: robota.ua)

Воинская часть НГУ 3055 в городе Ровно ищет командира взвода.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 125 000 гривен.

Работу предлагают военному, офицеру с высшим образованием и пригодностью к прохождению военной службы.

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платитьВакансия командира взвода (скриншот: robota.ua)

Бригада НГУ "Азов" ищет видеографа (оператора-монтажера).

Денежное обеспечение - от 27 000 до 127 000 гривен.

Среди основных требований:

  • опыт работы с видеотехникой (смартфоны, фото- и видеокамеры, осветительное оборудование, микрофоны, стабилизаторы);
  • навыки работы с программами для монтажа видео, умение сводить материал в завершенный продукт;
  • опыт монтажа рекламных видеоматериалов;
  • опыт монтажа видео для YouTube;
  • желание постоянно совершенствовать навыки и повышать качество конечного продукта.

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платитьВакансия видеографа, оператора-монтажера (скриншот: robota.ua)

Та же 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет травматолога.

Денежное обеспечение - от 27 000 до 127 000 гривен.

При этом в обязательные требования входят:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение работать с аппаратами внешней фиксации различного типа;
  • умение выполнять операции на мягких тканях;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платитьВакансия травматолога (скриншот: robota.ua)

Центральное отделение комплектования НГУ предлагает работу повара.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.

Главные критерии отбора:

  • пригодность к военной службе (отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы);
  • отсутствие судимости;
  • образование среднее (базовое), согласно профилю;
  • наличие санитарной книжки (по форме);
  • наличие боевого опыта (будет преимуществом).

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платитьВакансия повара (скриншот: robota.ua)

Отдел комплектования НГУ в городе Киеве ищет электрика - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.

Денежное обеспечение - от 21 000 до 51 000 гривен.

Требования к кандидату:

  • возраст от 18 до 50 лет;
  • гражданин Украины;
  • полное среднее образование;
  • отсутствие непогашенной судимости;
  • физическая и психологическая выносливость;
  • опыт военной службы (будет преимуществом).

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платитьВакансия электрика (скриншот: robota.ua)

Бригада НГУ "Рубіж" (военная часть 3018 в Гостомеле Киевской области) ищет водителя категории D - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.

Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.

Требования к кандидату:

  • возраст от 18 до 50 лет;
  • гражданин Украины;
  • полное среднее образование;
  • отсутствие непогашенной судимости;
  • физическая и психологическая выносливость;
  • опыт военной службы (будет преимуществом).

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платитьВакансия водителя категории D (скриншот: robota.ua)

Западное отделение комплектования НГУ в городе Львов ищет сапера для штурмовой бригады "Червона Калина".

Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.

Среди требований - полное общее среднее образование и пригодность к прохождению военной службы. Между тем опыт работы - необязателен.

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платитьВакансия сапера (скриншот: robota.ua)

Воинская часть НГУ 3008 из города Винница ищет гранатометчика.

Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.

Среди требований - полное общее среднее образование и пригодность к прохождению военной службы. Опыт работы - необязателен.

Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: кого ищут и сколько обещают платитьВакансия гранатометчика (скриншот: robota.ua)

Военный рекрутинг в Украине

Напомним, всеобщая мобилизация является процессом привлечения граждан в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для обороны государства в условиях полномасштабной войны с РФ (на фоне угрозы суверенитету и территориальной целостности страны).

В начале ноября 2023 года в Украине утвердили Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ определил стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.

Несколько позже в Минобороны сообщили, что начали проект рекрутинга - для обеспечения армии и других силовых структур надлежащим количеством личного состава.

Эксперты объяснили, что этот проект позволяет людям выбирать конкретное подразделение и определенную должность, чтобы их гражданский опыт был наиболее полезным.

В июне 2024 года правила рекрутинга в ВСУ несколько изменили. А в ноябре Кабмин усовершенствовал онлайн-рекрутинг в армию.

Тем временем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

В начале 2025 года стало известно, что в Украине растет спрос на военные вакансии, при этом среди наиболее популярных вакансий - не только "тыловые".

Читайте также, какое соотношение между мобилизацией и рекрутингом в Украине.

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