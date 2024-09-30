ТОП-10 вакансій у Нацгвардії: кого шукають та скільки платять за роботу в армії

РБК-Україна розповідає із посиланням на дані порталу robota.ua, які вакансії в українському війську зараз найбільш актуальні та на які виплати можна розраховувати.

Українці, які зараз долучаться до лав Національної гвардії можуть розраховувати на виплати у розмірі від 22 тис. грн. до 200 тис. грн. – усе залежить від обраної спеціальності та місця служби.

Свіжі вакансії у НГУ

Водій БТР потрібен 18-й Слов'янській бригаді НГУ. На цій посаді можна отримувати від 22 тис. грн. до 122 тис. грн. Шукають людину, яка має водійське посвідчення із відкритою категорією "С" та готова нести службу у зоні активних бойових дій.

У його обов’язки входить:

проведення експлуатаційних робіт та технічного обслуговування бойових машин

вчасне та безпечне виконання завдань з перевезення військовослужбовців, бойової техніки та вантажів на вказані пункти

дотримання правил дорожнього руху та безпеки під час керування БТР

виконання інших пов’язаних з посадою завдань за вказівкою керівництва

Старший оператор РЕБ потрібен у військовій частина НГУ (Одеська обл.). Заробітна плата на цій посаді складатиме від 22 тис. грн. до 122 тис. грн. Претендентам на цю посаду потрібно мати досвід роботи в сфері електроніки та знання технічних особливостей радіоелектронних засобів.

У його обов’язки входить:

виконання робіт з обслуговування та ремонту електронно-обчислювальної техніки

контроль за станом технічних засобів

виконання завдань керівництва

Майстер відділення технічного обслуговування взводу радіо електронної боротьби (РЕБ) потрібен у бригаду "Азов". Військовослужбовці можуть заробляти на цій посаді від 25 тис. грн. до 125 тис. грн. Спеціаліст повинен мати вищу технічну освіту, досвід роботи із засобами зв'язку, навички роботи з паяльником, знання у сфері зв'язку, а також вміти читати схеми. До його обов’язків буде входити конструювання, ремонт та обслуговування засобів РЕБ.

Командир танка Т-64/Т-72/Т-80 потрібен у бригаду "Азов". На цій посаді також можна заробляти від 25 тис. грн. до 125 тис. грн. У бригаді готові розглядати вмотивованих кандидатів без бойового досвіду, які мають бажання вчитися. До обов’язків спеціаліста входить керування діями екіпажу танка під час ведення ним бойових дій, навчально-бойової діяльності та технічного обслуговування.

Оператор (сантехнік) лазне-прального комбінату потрібен у бригаду "Азов". Заробітна плата на посаді становить від 25 тис. грн. до 125 тис. грн. Кандидат повинен знати сантехнічні системи, водопостачання, каналізацію та опалення, а також вміти встановлювати, ремонтувати та обслуговувати обладнання.

До його обов’язків буде входити:

монтаж і ремонт – встановлення, ремонт та обслуговування сантехнічного обладнання, систем водопостачання, каналізації та опалення

профілактика – регулярна перевірка сантехнічних систем для попередження аварій та збоїв у роботі

аварійні роботи – швидке реагування на поломки та аварійні ситуації, особливо в польових умовах чи під час бойових дій

Монтажник обладнання також потрібен у бригаду "Азов". Заробітна плата на посаді становить від 25 тис. грн. до 125 тис. грн. На цю посаду зможе потрапити людина віком від 18 до 40 років, яка вміє працювати з електроінструментами, на висоті та знає основи роботи та налаштування інтернет-обладнання.

До обов’язків цього спеціаліста буде входити:

підключення та обслуговування абонентів

прокладка кабелю та обслуговування поточної мережі

налаштування мережевого обладнання абонентів

встановлення роутерів, wifi мостів, антен

У бригаду "Рубіж" потрібні бойовий медик, зв'язківець, номер обслуги мінометного розрахунку, кулеметник. Заробітна плата на цих посадах становить від 25 тис. грн. до 200 тис. грн. Претенденти на ці посади мають бути придатним до військової служби за станом здоров’я та моральних якостей, не можуть вживати алкоголь та психотропні речовини, без судимостей та бути готовими до роботи у зоні бойових дій.

До обов’язків на цих посадах входить: