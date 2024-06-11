Робота у ЗСУ: які вакансії найпопулярніші та скільки платять

Українці можуть самостійно обрати спеціальність у Силах оборони відповідно до навичок та вподобань. Пропозиції від різних військових підрозділів активно розміщують на рекрутингових платформах, і далеко не всі вакансії передбачають службу "на нулі".

Докладніше про те, хто зараз потрібен у ЗСУ, які пропонують зарплати та як долучитися до лав Сил оборони на обрану вакансію, – в матеріалі РБК-Україна .

Зміст:

Які військові вакансії найбільш затребувані

Завдяки військовому рекрутингу українці можуть долучитися до армії та обрати спеціальність за власним бажанням.

Міноборони відкриває рекрутингові центри та співпрацює з кількома кадровими платформами, де окрім цивільних вакансій публікують також пропозиції від військових підрозділів.

Наразі Сили оборони потребують різних спеціалістів, але найбільше пропозицій роботи є в категоріях "охорона і безпека", "транспорт", "медицина, фармацевтика".

При чому в останній категорії за минулий місяць спостерігався активний приріст вакансій (+23%). Такі дані наводить портал пошуку роботи Work.ua. Всього на порталі розміщено майже 5 тисяч вакансій (протягом травня їх кількість збільшилася на 15%).

Вперше на порталі кількість відгуків на вакансії від Сил оборони зросла – у травні шукачі надіслали 16 764 відгуків (на 10% більше, ніж у квітні). Попри це, показник конкуренції впав, адже кількість відгуків не встигає за числом вакансій.

Більше відгукуються чоловіки – 65%, відповідно 35% – жінки. Активність у відгуках демонструють чоловіки 25-55 років. У травні ця категорія шукачів надіслала на 19% більше відгуків, як порівняти з квітнем.

ТОП-10 вакансій для військовослужбовців: від гранатометника до кочегара

Гранатометник

Одна із затребуваних вакансій у категорії "охорона і безпека". 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" пропонує службу гранатометникам за контрактом або офіційну мобілізацію, також можливе переведення чинних військовослужбовців тільки в межах НГУ за згодою безпосереднього командира.

Скриншот work.ua

Грошове забезпечення – від 51 до 190 тис. грн залежно від тривалості та району виконання завдання.

В обов'язки входитиме:

забезпечення ефективного та безпечного використання гранатометів;

виконання завдань з установки та використання гранатометних систем;

забезпечення точності та високої ефективності у виконанні стрільби з гранатометів;

дотримання правил безпеки та військового регламенту;

постійна підготовка і підтримка готовності до дій у бойових умовах.

Оператор БПЛА

148 батальйон 116 ОБр Сил ТрО шукає спеціаліста на посаду оператора безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Бажано мати досвід роботи з БПЛА, але також розглядають кандидатів, які готові навчатися та розвиватися.

Скриншот work.ua

Вимогами до кандидата є: відповідальність та обізнаність з технічними характеристиками БПЛА; знання протоколів безпеки, навички розуміння та дотримання вимог Управління цивільної авіації.

Грошове забезпечення – 52-120 тис. грн.

Обов'язки:

Виконання місій з використанням безпілотників для отримання даних з місць розташування ворожих сил, виготовлення фото і відео для подальшого аналізу;

Контроль за належною експлуатацією БПЛА та забезпечення безпеки під час його роботи.

Водій-кранівник

Військово-морські Сили потребують водіїв із з досвідом роботи на автомобільному крані (з відповідною освітою і допуском).

Скриншот work.ua

Пропонується мобілізація або ж служба за контрактом. Зарплата – на рівні 25-55 тис. грн. Бажаний вік кандидата – від 20 до 40 років.

Машиніст екскаватора

Військова частина А0451 у Дубно на Рівненщині пропонує вакансію машиніста екскаватора для служби за контрактом, або можливе переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира. Для цивільних кандидатів обов’язкове проходження 35-денної базової загальновійськової підготовки.

Грошове забезпечення – 22,5-100 тис. грн залежно від виконання завдань.

Скриншот work.ua

Вимоги:

знання принципу та механіки роботи спецтехніки;

досвід роботи на екскаваторі;

наявність посвідчення тракториста екскаватора категорій В, С, D;

спорудження інженерно-фортифікаційних споруд;

досвід військової служби буде перевагою.

Інструктор із тактичної медицини

68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша шукає кваліфікованого інструктора з такмеду. В обов'язки входитиме проведення навчань військовослужбовців з тактичної медицини.

Серед вимог вказують знання та вміння надавати ефективну першу медичну допомогу; наявність сертифіката про проходження навчання з тактичної медицини або наявність медичної освіти.

Скриншот work.ua

Перевагою буде наявність досвіду військової служби або участі в бойових діях. Грошове забезпечення – 50-120 тис. грн.

Лікар-терапевт

Ще одна вакансія із затребуваної категорії "медицина та фармацевтика" – лікар-терапевт. Спеціаліста шукає 3-тя штурмова бригада. Можлива служба за контрактом або офіційна мобілізація.

Вимоги до кандидата: наявність вищої медичної освіти; знання протоколів та досвід надання невідкладної допомоги; готовність працювати у зоні бойових дій; відповідальність та стресостійкість.

Скриншот work.ua

Перелік обов'язків:

ведення амбулаторного прийому на медичному пункті медроти;

надання медичної допомоги пораненим на стабілізаційному пункті бригади;

за бажанням – чергування на медеваках.

Юрисконсульт

Запорізький РТЦК та СП розмістив вакансію помічника командира з правової роботи, юрисконсульта. Пропонують мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата – 30-130 тис. грн.

Обов'язковою вимогою є наявність офіцерського звання запасу (закінчена військова кафедра або вищий військовий навчальний заклад).

Скриншот work.ua

Обов'язки:

аналіз законодавства;

підготовка правових документів;

консультації з питань правових механізмів військової діяльності;

участь у правовому забезпеченні військових операцій.

Діловод

233 окремий батальйон 128 ОБр Сил ТрО ОК "Південь" розмістив вакансію діловода, який займатиметься веденням військового обліку та документообігу, оформленням військово-службових документів. Рівень оплати – 20-120 тис. грн.

Скриншот work.ua

Вимоги:

Досвід роботи від 1 року на аналогічній посаді;

Знання військового законодавства та стандартів документообігу;

Високий рівень військово-технічної грамотності;

Вміння працювати в умовах високого темпу та військового середовища.

Радіотелефоніст

85 окремий батальйон 105 ОБр Сил ТрО пропонує вакансію радіотелефоніста. Служба за контрактом чи мобілізацією. Грошове забезпечення – від 21 до 121 тис. грн залежно від поставленого завдання та місця служби.

Серед вимог до кандидата: вміння роботи з ПЕОМ (middle-senior)/ радіостанціями.

Скриншот work.ua

Як вказано в описі вакансії, шукають "спеціаліста, комп’ютерних мереж чи радіолюбителів, що не тільки вміють розбирати обладнання, а можуть його зібрати, ремонтувати і навіть налаштувати на потрібну частоту чи функціонал".

Кочегар

Кочегара-військовослужбовця шукають у військовій частині А7038 (Запоріжжя).

Грошове забезпечення – 21-121 тис. грн (залежно від поставленого завдання та місця служби).

Скриншот work.ua

До службових обов'язків входить:

стежити за роботою й підтримувати у порядку та робочому стані технічні вузли;

дотримуватися вимог щодо безпеки праці та правил внутрішнього розпорядку;

дотримуватися вимог статутів ЗСУ.

Як долучитися до лав ЗСУ на обрану вакансію. Інструкція

Зайдіть на один із порталів, які розміщують вакансії у Збройних силах (Work.ua, robota.ua, Lobby X, OLX Робота), або на сайти військових підрозділів.

Відгукніться на вакансію (відправте резюме чи інформацію про себе).

Якщо вас оберуть серед інших кандидатів, з вами зв’яжеться рекрутер відповідного підрозділу і запросить на співбесіду.

Уточніть у рекрутера чи входить військова частина або підрозділ до переліку пріоритетного списку комплектування.

Варто зазначити, що до пріоритетних підрозділів можливо долучитись і по мобілізації, і на службу за контрактом. Непріоритетні підрозділи – тільки служба за контрактом. Дізнатися про тип підрозділу можливо лише під час співбесіди у представника підрозділу.

Фото: рекрутинг передбачає співбесіду із представником підрозділу (Getty Images)

Якщо співбесіда була успішною, кандидату надається скерування (рекомендаційний лист) до ТЦК та СП за місцем перебування.

Рекомендаційний лист є обов'язковим, коли підрозділ входить до пріоритетного переліку комплектування або ж лист погоджений у Генеральному штабі. Він дійсний протягом 1 місяця з моменту видачі.

Якщо підрозділ непріоритетний, він повинен спочатку погодити із Генштабом призначення відібраних до себе новобранців і лише після погодження видати кандидату рекомендаційний лист.

У ТЦК та СП необхідно буде пройти військово-лікарську комісію і тестування.

Наступний крок – направлення до частини відразу або на навчання, після якого відбудеться призначення до частини.

Відповідно до чинних правил, рекомендаційний лист гарантує, що ТЦК та СП направить військовозобов'язаного саме у той підрозділ, який його оформив.

Якщо ТЦК та СП ігнорує скерування, необхідно одразу повідомити про це представнику підрозділу, який видав лист, або ж зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1512.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація від порталу пошуку роботи Work.ua, публікації пресцентру Міноборони, дані Lobby X.