Робота у ЗСУ: які вакансії найпопулярніші та скільки платять
Українці можуть самостійно обрати спеціальність у Силах оборони відповідно до навичок та вподобань. Пропозиції від різних військових підрозділів активно розміщують на рекрутингових платформах, і далеко не всі вакансії передбачають службу "на нулі".
Докладніше про те, хто зараз потрібен у ЗСУ, які пропонують зарплати та як долучитися до лав Сил оборони на обрану вакансію, – в матеріалі РБК-Україна.
Зміст:
- Які військові вакансії найбільш затребувані
- ТОП-10 вакансій для військовослужбовців: від гранатометника до кочегара
- Як долучитися до лав ЗСУ на обрану вакансію. Інструкція
Які військові вакансії найбільш затребувані
Завдяки військовому рекрутингу українці можуть долучитися до армії та обрати спеціальність за власним бажанням.
Міноборони відкриває рекрутингові центри та співпрацює з кількома кадровими платформами, де окрім цивільних вакансій публікують також пропозиції від військових підрозділів.
Наразі Сили оборони потребують різних спеціалістів, але найбільше пропозицій роботи є в категоріях "охорона і безпека", "транспорт", "медицина, фармацевтика".
При чому в останній категорії за минулий місяць спостерігався активний приріст вакансій (+23%). Такі дані наводить портал пошуку роботи Work.ua. Всього на порталі розміщено майже 5 тисяч вакансій (протягом травня їх кількість збільшилася на 15%).
Вперше на порталі кількість відгуків на вакансії від Сил оборони зросла – у травні шукачі надіслали 16 764 відгуків (на 10% більше, ніж у квітні). Попри це, показник конкуренції впав, адже кількість відгуків не встигає за числом вакансій.
Більше відгукуються чоловіки – 65%, відповідно 35% – жінки. Активність у відгуках демонструють чоловіки 25-55 років. У травні ця категорія шукачів надіслала на 19% більше відгуків, як порівняти з квітнем.
ТОП-10 вакансій для військовослужбовців: від гранатометника до кочегара
Гранатометник
Одна із затребуваних вакансій у категорії "охорона і безпека". 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" пропонує службу гранатометникам за контрактом або офіційну мобілізацію, також можливе переведення чинних військовослужбовців тільки в межах НГУ за згодою безпосереднього командира.
Скриншот work.ua
Грошове забезпечення – від 51 до 190 тис. грн залежно від тривалості та району виконання завдання.
В обов'язки входитиме:
- забезпечення ефективного та безпечного використання гранатометів;
- виконання завдань з установки та використання гранатометних систем;
- забезпечення точності та високої ефективності у виконанні стрільби з гранатометів;
- дотримання правил безпеки та військового регламенту;
- постійна підготовка і підтримка готовності до дій у бойових умовах.
Оператор БПЛА
148 батальйон 116 ОБр Сил ТрО шукає спеціаліста на посаду оператора безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Бажано мати досвід роботи з БПЛА, але також розглядають кандидатів, які готові навчатися та розвиватися.
Скриншот work.ua
Вимогами до кандидата є: відповідальність та обізнаність з технічними характеристиками БПЛА; знання протоколів безпеки, навички розуміння та дотримання вимог Управління цивільної авіації.
Грошове забезпечення – 52-120 тис. грн.
Обов'язки:
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Виконання місій з використанням безпілотників для отримання даних з місць розташування ворожих сил, виготовлення фото і відео для подальшого аналізу;
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Контроль за належною експлуатацією БПЛА та забезпечення безпеки під час його роботи.
Водій-кранівник
Військово-морські Сили потребують водіїв із з досвідом роботи на автомобільному крані (з відповідною освітою і допуском).
Скриншот work.ua
Пропонується мобілізація або ж служба за контрактом. Зарплата – на рівні 25-55 тис. грн. Бажаний вік кандидата – від 20 до 40 років.
Машиніст екскаватора
Військова частина А0451 у Дубно на Рівненщині пропонує вакансію машиніста екскаватора для служби за контрактом, або можливе переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира. Для цивільних кандидатів обов’язкове проходження 35-денної базової загальновійськової підготовки.
Грошове забезпечення – 22,5-100 тис. грн залежно від виконання завдань.
Скриншот work.ua
Вимоги:
- знання принципу та механіки роботи спецтехніки;
- досвід роботи на екскаваторі;
- наявність посвідчення тракториста екскаватора категорій В, С, D;
- спорудження інженерно-фортифікаційних споруд;
- досвід військової служби буде перевагою.
Інструктор із тактичної медицини
68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша шукає кваліфікованого інструктора з такмеду. В обов'язки входитиме проведення навчань військовослужбовців з тактичної медицини.
Серед вимог вказують знання та вміння надавати ефективну першу медичну допомогу; наявність сертифіката про проходження навчання з тактичної медицини або наявність медичної освіти.
Скриншот work.ua
Перевагою буде наявність досвіду військової служби або участі в бойових діях. Грошове забезпечення – 50-120 тис. грн.
Лікар-терапевт
Ще одна вакансія із затребуваної категорії "медицина та фармацевтика" – лікар-терапевт. Спеціаліста шукає 3-тя штурмова бригада. Можлива служба за контрактом або офіційна мобілізація.
Вимоги до кандидата: наявність вищої медичної освіти; знання протоколів та досвід надання невідкладної допомоги; готовність працювати у зоні бойових дій; відповідальність та стресостійкість.
Скриншот work.ua
Перелік обов'язків:
- ведення амбулаторного прийому на медичному пункті медроти;
- надання медичної допомоги пораненим на стабілізаційному пункті бригади;
- за бажанням – чергування на медеваках.
Юрисконсульт
Запорізький РТЦК та СП розмістив вакансію помічника командира з правової роботи, юрисконсульта. Пропонують мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата – 30-130 тис. грн.
Обов'язковою вимогою є наявність офіцерського звання запасу (закінчена військова кафедра або вищий військовий навчальний заклад).
Скриншот work.ua
Обов'язки:
- аналіз законодавства;
- підготовка правових документів;
- консультації з питань правових механізмів військової діяльності;
- участь у правовому забезпеченні військових операцій.
Діловод
233 окремий батальйон 128 ОБр Сил ТрО ОК "Південь" розмістив вакансію діловода, який займатиметься веденням військового обліку та документообігу, оформленням військово-службових документів. Рівень оплати – 20-120 тис. грн.
Скриншот work.ua
Вимоги:
- Досвід роботи від 1 року на аналогічній посаді;
- Знання військового законодавства та стандартів документообігу;
- Високий рівень військово-технічної грамотності;
- Вміння працювати в умовах високого темпу та військового середовища.
Радіотелефоніст
85 окремий батальйон 105 ОБр Сил ТрО пропонує вакансію радіотелефоніста. Служба за контрактом чи мобілізацією. Грошове забезпечення – від 21 до 121 тис. грн залежно від поставленого завдання та місця служби.
Серед вимог до кандидата: вміння роботи з ПЕОМ (middle-senior)/ радіостанціями.
Скриншот work.ua
Як вказано в описі вакансії, шукають "спеціаліста, комп’ютерних мереж чи радіолюбителів, що не тільки вміють розбирати обладнання, а можуть його зібрати, ремонтувати і навіть налаштувати на потрібну частоту чи функціонал".
Кочегар
Кочегара-військовослужбовця шукають у військовій частині А7038 (Запоріжжя).
Грошове забезпечення – 21-121 тис. грн (залежно від поставленого завдання та місця служби).
Скриншот work.ua
До службових обов'язків входить:
- стежити за роботою й підтримувати у порядку та робочому стані технічні вузли;
- дотримуватися вимог щодо безпеки праці та правил внутрішнього розпорядку;
- дотримуватися вимог статутів ЗСУ.
Як долучитися до лав ЗСУ на обрану вакансію. Інструкція
Зайдіть на один із порталів, які розміщують вакансії у Збройних силах (Work.ua, robota.ua, Lobby X, OLX Робота), або на сайти військових підрозділів.
Відгукніться на вакансію (відправте резюме чи інформацію про себе).
Якщо вас оберуть серед інших кандидатів, з вами зв’яжеться рекрутер відповідного підрозділу і запросить на співбесіду.
Уточніть у рекрутера чи входить військова частина або підрозділ до переліку пріоритетного списку комплектування.
Варто зазначити, що до пріоритетних підрозділів можливо долучитись і по мобілізації, і на службу за контрактом. Непріоритетні підрозділи – тільки служба за контрактом. Дізнатися про тип підрозділу можливо лише під час співбесіди у представника підрозділу.
Фото: рекрутинг передбачає співбесіду із представником підрозділу (Getty Images)
Якщо співбесіда була успішною, кандидату надається скерування (рекомендаційний лист) до ТЦК та СП за місцем перебування.
Рекомендаційний лист є обов'язковим, коли підрозділ входить до пріоритетного переліку комплектування або ж лист погоджений у Генеральному штабі. Він дійсний протягом 1 місяця з моменту видачі.
Якщо підрозділ непріоритетний, він повинен спочатку погодити із Генштабом призначення відібраних до себе новобранців і лише після погодження видати кандидату рекомендаційний лист.
У ТЦК та СП необхідно буде пройти військово-лікарську комісію і тестування.
Наступний крок – направлення до частини відразу або на навчання, після якого відбудеться призначення до частини.
Відповідно до чинних правил, рекомендаційний лист гарантує, що ТЦК та СП направить військовозобов'язаного саме у той підрозділ, який його оформив.
Якщо ТЦК та СП ігнорує скерування, необхідно одразу повідомити про це представнику підрозділу, який видав лист, або ж зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1512.
При підготовці матеріалу використовувалися: інформація від порталу пошуку роботи Work.ua, публікації пресцентру Міноборони, дані Lobby X.