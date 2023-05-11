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Топ-10 вакансій для безробітних: скільки готові платити в Україні

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Україна, Четвер 11 травня 2023 11:58
Топ-10 вакансій для безробітних: скільки готові платити в Україні Фото: роботодавці шукають представників робітничих професій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на травень 2023 року в базі даних Державної служби зайнятості зареєстровано 36 тис. вакансій. Найбільше пропозицій для робітничих професій, хоча більше 40% безробітних мають вищу освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного центру зайнятості.

Пропозиція роботи

У професійному розрізі найбільше вакансій подається до служби зайнятості роботодавцями для працевлаштування:

  • кваліфікованих робітників з інструментом - 22% всіх поданих вакансій (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, електрогазозварник, пекар, слюсар-електрик);
  • робітників з обслуговування устаткування та машин - 17% (водій, тракторист-машиніст с/г виробництва, токар, оператор заправних станцій, машиніст екскаватора, водій навантажувача, фрезерувальник, оператор верстатів, машиніст крана);
  • професіоналів - 15% (вчитель, вихователь, фармацевт, інженер, лікар, психолог, інженер з охорони праці);
  • працівників сфери торгівлі та послуг - 13% (продавець, кухар, охоронник, офіціант, соціальний робітник, перукар, молодша медична сестра).

Топ-10 найбільш затребуваних робітничих професій за даними бази вакансій служби зайнятості є таким:

  • водій (1 752 вакансії);
  • швачка (1 548 вакансій);
  • продавець продовольчих / непродовольчих товарів (1 169 вакансій);
  • кухар (827 вакансій);
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (509 вакансій);
  • електрогазозварник (346 вакансій);
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (333 вакансії);
  • токар (301 вакансія);
  • слюсар-сантехнік (298 вакансій);
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (296 вакансій).

Зарплати

Станом на початок травня середній розмір заробітної плати у вакансіях, поданих до служби зайнятості, становив 11 тис. грн. Зокрема серед працівників сфери торгівлі та послуг - 12 тис. грн, кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств - 8 тис. грн, кваліфікованих робітників з інструментом - 11 тис. грн, робітників з обслуговування устаткування та машин - 12 тис. гривень.

При цьому, у базі даних Державної служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:

  • ливарник металів та сплавів - 70 тис. грн;
  • слюсар-інструментальник - 60 тис. грн;
  • коваль на молотах і пресах - 50 тис. грн;
  • слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин - 50 тис. грн;
  • водій - 50 тис. грн;
  • машиніст бульдозера - 46 тис. грн;
  • кухар - 45 тис. грн;
  • тракторист - 43 тис. грн;
  • токар - 40 тис. грн.

"Слід зазначити, що високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань або за роботу в особливих умовах", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в центрі, однією з основних проблем на ринку праці є професійно-кваліфікаційний дисбаланс та окремі відмінності між попитом та пропозицією робочої сили. На сьогодні найбільший попит у роботодавців спостерігається на кваліфікованих працівників робітничих професій. Водночас серед зареєстрованих безробітних 43% мають вищу освіту, а в окремих великих містах - до 60% і вище. При цьому, кількість безробітних з числа колишніх керівників, професіоналів та фахівців утричі перевищувала кількість відповідних вакансій.

Нагадаємо, за даними НБУ, з початку 2023 року ситуація на ринку праці в Україні поліпшується. Однак безробіття залишається високим та набуває ознак структурного. Загалом у І кварталі 2023 року рівень безробіття оцінено в близько 20%

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