Топ-10 вакансий для безработных: сколько готовы платить в Украине
По состоянию на май 2023 года в базе данных Государственной службы занятости зарегистрировано 36 тыс. вакансий. Наибольшее количество предложений для рабочих профессий, хотя более 40% безработных имеют высшее образование.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.
Предложение работы
В профессиональном разрезе больше всего вакансий подается в службу занятости работодателями для трудоустройства:
- квалифицированных рабочих с инструментом - 22% всех представленных вакансий (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, пекарь, слесарь-электрик);
- рабочих по обслуживанию оборудования и машин - 17% (водитель, тракторист-машинист с/х производства, токарь, оператор заправочных станций, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, машинист крана);
- профессионалов - 15% (учитель, воспитатель, фармацевт, инженер, врач, психолог, инженер по охране труда);
- работников сферы торговли и услуг - 13% (продавец, повар, охранник, официант, социальный рабочий, парикмахер, младшая медицинская сестра).
Топ-10 наиболее востребованных рабочих профессий по данным базы вакансий службы занятости:
- водитель (1 752 вакансии);
- швея (1 548 вакансий);
- продавец продовольственных/непродовольственных товаров (1 169 вакансий);
- повар (827 вакансий);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (509 вакансий);
- электрогазосварщик (346 вакансий);
- слесарь по ремонту колесных транспортных средств (333 вакансии);
- токарь (301 вакансия);
- слесарь-сантехник (298 вакансий);
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (296 вакансии).
Зарплаты
По состоянию на начало мая средний размер заработной платы в вакансиях, представленных в службу занятости, составил 11 тыс. грн. В частности среди работников сферы торговли и услуг - 12 тыс. грн, квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств - 8 тыс. грн, квалифицированных рабочих с инструментом - 11 тыс. грн, рабочих по обслуживанию оборудования и машин - 12 тыс. гривен.
При этом в базе данных Государственной службы занятости есть отдельные предложения работы с относительно высокой заработной платой, например:
- литейщик металлов и сплавов - 70 тыс. грн;
- слесарь-инструментальщик - 60 тыс. грн;
- кузнец на молотах и прессах - 50 тыс. грн;
- слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов и машин - 50 тыс. грн;
- водитель - 50 тыс. грн;
- машинист бульдозера - 46 тыс. грн;
- повар - 45 тыс. грн;
- тракторист - 43 тыс. грн;
- токарь - 40 тыс. грн.
"Следует отметить, что высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы по выполнению сложных задач или за работу в особых условиях", - говорится в сообщении.
Как отметили в центре, одной из основных проблем на рынке труда является профессионально-квалификационный дисбаланс и отдельные отличия между спросом и предложением рабочей силы. На сегодняшний день наибольший спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных работников рабочих профессий. В то же время среди зарегистрированных безработных 43% имеют высшее образование, а в отдельных крупных городах - до 60% и выше. При этом количество безработных из числа бывших руководителей, профессионалов и специалистов втрое превышало количество соответствующих вакансий.
Напомним, по данным НБУ, с начала 2023 года ситуация на рынке труда в Украине улучшается. Однако безработица остается высокой и приобретает признаки структурной. В I квартале 2023 года уровень безработицы оценен в около 20%.
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