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Кожен п’ятий шукає роботу: НБУ оцінив рівень безробіття та дав прогноз на найближчі роки

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 10:40
Кожен п’ятий шукає роботу: НБУ оцінив рівень безробіття та дав прогноз на найближчі роки Фото: рівень безробіття в Україні становить близько 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початку 2023 року ситуація на ринку праці в Україні, поліпшується. Однак безробіття залишається високим та набуває ознак структурного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).

"Попри пожвавлення ринку праці, відновлення зайнятості у І кварталі 2023 року пригальмувало. Загалом у І кварталі 2023 року рівень безробіття оцінено в близько 20%", - йдеться у звіті.

Розбудова альтернативних методів оцінки стану ринку праці в умовах браку відповідної офіційної статистики під час дії режиму воєнного стану, дала змогу поліпшити оцінку рівня безробіття в Україні у 2022 році порівняно із оцінками, опублікованими в січневому прогнозі, зазначили в НБУ.

Кожен п’ятий шукає роботу: НБУ оцінив рівень безробіття та дав прогноз на найближчі роки

"На прогнозному горизонті за умови відсутності значних шоків триватиме відновлення ринку праці. Рівень безробіття поступово знижуватиметься завдяки активізації економічної діяльності, проте залишатиметься високим", - йдеться в огляді.

Передусім це буде пов'язано із вірогідним збереженням значних кваліфікаційних та регіональних диспропорцій на ринку праці, а також поверненням мігрантів з-за кордону, що за інших рівних умов збільшить пропозицію робочої сили, зазначають в НБУ.

За даними НБУ, рівень безробіття у 2022 році становив 21,1% (попередня оцінка - 25,8%). На 2023 рік прогнозується 18,3% (попередній прогноз - 26,1%), на 2024 рік - 16,5% (попередній прогноз - 20,0%), на 2025 рік - 14,7% (попередній прогноз - 17,6%).

Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

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