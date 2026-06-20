Топ-10 приватних університетів України: хто входить у рейтинг найкращих

Читайте також про те, що цьогоріч КПІ та Львівська політехніка підвищили ціни на навчання для вступників. Деякі спеціальності подорожчали на 28% та 50%.

Раніше ми писали про те, що в Україні зараз функціонують 116 закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки. Однак у відомстві вважають, що їх забагато і надалі їх планують об'єднувати.