Топ-10 приватних університетів України: хто входить у рейтинг найкращих

Консолідований рейтинг ВНЗ щорічно визначає найкращі університети країни. Список лідерів формується на основі комплексного аналізу академічних здобутків, наукової цитованості та показників вступної кампанії на контракт.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
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Для укладання списку лідерів серед приватних закладів вищої освіти було використано дані трьох авторитетних джерел:
Підсумковий бал закладу - це сума його місць у кожному з цих трьох підрейтингів. Якщо ВНЗ не був представлений у певному рейтингу, йому автоматично присвоювалося місце, наступне за останнім у списку.
Десятка найкращих ВНЗ за 2025-й:
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Раніше ми писали про те, що в Україні зараз функціонують 116 закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки. Однак у відомстві вважають, що їх забагато і надалі їх планують об'єднувати.