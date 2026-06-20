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Топ-10 частных университетов Украины: кто вошел в рейтинг лучших

08:07 20.06.2026 Сб
2 мин
На основе чего избрали лидеров?
aimg Василина Копытко
Рейтинг основан на результатах 2025 года (фото иллюстративное: Getty Images)

Консолидированный рейтинг вузов ежегодно определяет лучшие университеты страны. Список лидеров формируется на основе комплексного анализа академических достижений, научной цитируемости и показателей вступительной кампании на контракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Главное:

  • Консолидированный рейтинг 2025 года охватывает деятельность 240 украинских университетов, среди которых выделено 10 лидеров в частном секторе.
  • Межрегиональная Академия управления персоналом (МАУП) возглавила список лучших частных вузов Украины.
  • Рейтинг основан на объективных данных: академических достижениях ("Топ-200 Украина"), научной продуктивности (Scopus) и уровне подготовки абитуриентов ("Балл НМТ на контракт").

Как формировался рейтинг

Для составления списка лидеров среди частных высших учебных заведений были использованы данные трех авторитетных источников:

  • "Топ-200 Украина": комплексный рейтинг, учитывающий ряд показателей деятельности вузов.
  • Scopus: оценивает цитируемость научных публикаций, что отражает научное влияние учреждения.
  • "Балл НМТ на контракт": показатель, основанный на результатах вступительной кампании и качестве абитуриентов.

Итоговый балл учреждения - это сумма его мест в каждом из этих трех подрейтингов. Если вуз не был представлен в определенном рейтинге, ему автоматически присваивалось место, следующее за последним в списке.

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ТОП-10 лучших частных университетов Украины

Десятка лучших вузов за 2025 год:

  • Межрегиональная Академия управления персоналом
  • Университет "Киевская школа экономики"
  • Украинский католический университет
  • ИТ СТЕП Университет
  • Международный гуманитарный университет
  • Киевский медицинский университет
  • Университет имени Альфреда Нобеля
  • Европейский университет
  • Университет экономики и права "Крок"
  • Американский университет в Киеве

Читайте также о том, что в этом году КПИ и Львовская политехника повысили цены на обучение для абитуриентов. Некоторые специальности подорожали на 28% и 50%.

Ранее мы писали о том, что в Украине сейчас функционируют 116 высших учебных заведений, подчиненных Министерству образования и науки. Однако в ведомстве считают, что их слишком много, и в дальнейшем планируют их объединять.

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