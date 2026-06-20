Топ-10 частных университетов Украины: кто вошел в рейтинг лучших

Консолидированный рейтинг вузов ежегодно определяет лучшие университеты страны. Список лидеров формируется на основе комплексного анализа академических достижений, научной цитируемости и показателей вступительной кампании на контракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Для составления списка лидеров среди частных высших учебных заведений были использованы данные трех авторитетных источников:
Итоговый балл учреждения - это сумма его мест в каждом из этих трех подрейтингов. Если вуз не был представлен в определенном рейтинге, ему автоматически присваивалось место, следующее за последним в списке.
Десятка лучших вузов за 2025 год:
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