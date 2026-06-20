Топ-10 частных университетов Украины: кто вошел в рейтинг лучших

Итоговый балл учреждения - это сумма его мест в каждом из этих трех подрейтингов. Если вуз не был представлен в определенном рейтинге, ему автоматически присваивалось место, следующее за последним в списке.

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Ранее мы писали о том, что в Украине сейчас функционируют 116 высших учебных заведений, подчиненных Министерству образования и науки. Однако в ведомстве считают, что их слишком много, и в дальнейшем планируют их объединять.