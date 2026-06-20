Топ-10 частных университетов Украины: кто вошел в рейтинг лучших
Консолидированный рейтинг вузов ежегодно определяет лучшие университеты страны. Список лидеров формируется на основе комплексного анализа академических достижений, научной цитируемости и показателей вступительной кампании на контракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- Консолидированный рейтинг 2025 года охватывает деятельность 240 украинских университетов, среди которых выделено 10 лидеров в частном секторе.
- Межрегиональная Академия управления персоналом (МАУП) возглавила список лучших частных вузов Украины.
- Рейтинг основан на объективных данных: академических достижениях ("Топ-200 Украина"), научной продуктивности (Scopus) и уровне подготовки абитуриентов ("Балл НМТ на контракт").
Как формировался рейтинг
Для составления списка лидеров среди частных высших учебных заведений были использованы данные трех авторитетных источников:
- "Топ-200 Украина": комплексный рейтинг, учитывающий ряд показателей деятельности вузов.
- Scopus: оценивает цитируемость научных публикаций, что отражает научное влияние учреждения.
- "Балл НМТ на контракт": показатель, основанный на результатах вступительной кампании и качестве абитуриентов.
Итоговый балл учреждения - это сумма его мест в каждом из этих трех подрейтингов. Если вуз не был представлен в определенном рейтинге, ему автоматически присваивалось место, следующее за последним в списке.
ТОП-10 лучших частных университетов Украины
Десятка лучших вузов за 2025 год:
- Межрегиональная Академия управления персоналом
- Университет "Киевская школа экономики"
- Украинский католический университет
- ИТ СТЕП Университет
- Международный гуманитарный университет
- Киевский медицинский университет
- Университет имени Альфреда Нобеля
- Европейский университет
- Университет экономики и права "Крок"
- Американский университет в Киеве
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