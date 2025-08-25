Топ-10 ноутбуків для школи, які зроблять навчання комфортним та ефективним

Apple MacBook Air 13 (M3)

Новий MacBook Air отримав свіжий чип M3, який поєднує потужність і енергоефективність. 13,6-дюймовий екран Liquid Retina XDR з високою деталізацією чудово підходить для навчання та медіа.

Важить менше 1,3 кг, працює до 15 годин, а безшумний корпус без вентилятора робить його непомітним навіть у бібліотеці. Ідеальний для студентів, які цінують легкість і автономність.

Apple MacBook Air 13 (M3) (фото: WIRED)

Asus Vivobook 16 (2023)

Доступний ноутбук для повсякденних завдань: навчальні тексти, браузер та онлайн-лекції. Оснащений процесорами AMD Ryzen 5/7 і великим 16-дюймовим екраном Full HD.

Можна збільшити пам'ять до 16 ГБ, що рідкість для своєї ціни. Вага близько 1,8 кг, батарея тримає до 8 годин - цілком достатньо для навчання і дозвілля.

Asus Vivobook 16 (2023) (фото: RTINGS)

Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Gen 1 Aura Edition

Професійний рівень для студентів дизайну та IT. Оснащений OLED-екраном на 15 дюймів з яскравими кольорами, процесором Intel Core Ultra 7 і до 32 ГБ пам'яті.

Клавіатура залишається однією з найкращих на ринку, а корпус надійний і при цьому легкий (близько 1,5 кг). ThinkPad підійде тим, хто поєднує навчання з важкою роботою - від кодингу до монтажу.

Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Gen 1 Aura Edition (фото: RTINGS)

HP EliteBook Ultra G1i AI HP EliteBook Ultra G1i AI

Елегантний ультрабук для продуктивності. 14-дюймовий екран із точною передачею кольору, процесор Intel Core Ultra 7 і до 32 ГБ RAM забезпечують комфортну роботу як в офісних додатках, так і з онлайн-заняттями.

Батарея тримається весь навчальний день, корпус тонкий і легкий, а вбудовані системи безпеки сподобаються тим, хто працює з важливими файлами.

HP EliteBook Ultra G1i AI (фото: XDA-Developers)

Dell 16 Plus 2-in-1

Універсальний ноутбук-трансформер із 16-дюймовим OLED-екраном, який можна використовувати як планшет. Працює на Intel Core Ultra 7, підтримує до 32 ГБ пам'яті та 1 ТБ SSD.

Завдяки стилусу зручно робити нотатки та малювати. Чудовий варіант для студентів творчих спеціальностей.

Dell 16 Plus 2-in-1 (фото: Engadget)

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 2-in-1 Aura Edition

Ще один преміальний "трансформер" з OLED-екраном на 14 дюймів. Гнучка конструкція дозволяє використовувати його в режимах ноутбука, планшета або "намету".

Продуктивності Intel Core Ultra 7 і до 32 ГБ RAM вистачить для будь-яких завдань. Yoga 9i підійде студентам медіашкіл і тим, хто часто працює з презентаціями.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (фото: PCWorld)

MSI Raider 18 HX AI MSI Raider 18 HX AI

Ігрова міць у форматі ноутбука. RTX 5080 і процесор Intel Core Ultra 9 дають змогу запускати найважчі ігри та графічні програми. 18-дюймовий екран MiniLED із частотою 240 Гц порадує геймерів і дизайнерів.

Мінус - важить понад 2,9 кг і батарея тримає недовго. Але якщо потрібен максимум потужності - це ваш вибір.

MSI Raider 18 HX AI (фото: PCWorld)

Acer Chromebook Plus 514 Chromebook Plus 514

Простий і легкий Chromebook для студентів, які навчаються через хмарі сервіси. 14-дюймовий екран, процесор Intel Core i5 і до 12 годин автономності. Ідеальний для роботи в Google Docs, Zoom і браузері.

Вага близько 1,3 кг, є підтримка Android-додатків. Недорогий і зручний варіант для повсякденного навчання.

Acer Chromebook Plus 514 (фото: PCWorld)

Microsoft Surface Laptop 13

Стильний і легкий ноутбук із 13,5-дюймовим сенсорним екраном 3:2, зручним для читання та нотаток. Працює на Intel або AMD Ryzen, підтримує до 16 ГБ RAM.

Вага всього 1,3 кг, батарея тримає до 15 годин. Чудовий вибір для студентів, які багато рухаються і цінують компактність.

Microsoft Surface Laptop 13 (фото: T3)

HP Chromebook Plus 15.6 HP Chromebook Plus 15.6

Хромбук із великим екраном для тих, хто любить просторе робоче місце. 15,6-дюймовий дисплей, до 10 годин роботи без підзарядки та підтримка Android-додатків.

Підійде для онлайн-навчання, перегляду лекцій і роботи з документами. Трохи важчий за компактні моделі, але компенсує це діагоналлю.

HP Chromebook Plus 15.6 (фото: Mashable)