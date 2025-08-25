Топ-10 ноутбуков для школы, которые сделают учебу комфортной и эффективной

Учеба в школе сегодня невозможна без надежного ноутбука - от онлайн-уроков и написания рефератов до подготовки презентаций и видеозвонков. Родителям и школьникам приходится выбирать устройство, которое будет сочетать производительность, удобство и доступную цену.
РБК-Украина рассказывает про 10 моделей, которые помогут сделать учебный процесс комфортным и максимально эффективным.
Новый MacBook Air получил свежий чип M3, который сочетает мощность и энергоэффективность. 13,6-дюймовый экран Liquid Retina XDR с высокой детализацией отлично подходит для учебы и медиа.
Весит меньше 1,3 кг, работает до 15 часов, а бесшумный корпус без вентилятора делает его незаметным даже в библиотеке. Идеален для студентов, ценящих легкость и автономность.
Доступный ноутбук для повседневных задач: учебные тексты, браузер и онлайн-лекции. Оснащен процессорами AMD Ryzen 5/7 и большим 16-дюймовым экраном Full HD.
Можно увеличить память до 16 ГБ, что редкость для своей цены. Вес около 1,8 кг, батарея держит до 8 часов - вполне достаточно для учебы и досуга.
Профессиональный уровень для студентов дизайна и IT. Оснащен OLED-экраном на 15 дюймов с яркими цветами, процессором Intel Core Ultra 7 и до 32 ГБ памяти.
Клавиатура остается одной из лучших на рынке, а корпус надежен и при этом легок (около 1,5 кг). ThinkPad подойдет тем, кто совмещает учебу с тяжелой работой - от кодинга до монтажа.
Элегантный ультрабук для продуктивности. 14-дюймовый экран с точной цветопередачей, процессор Intel Core Ultra 7 и до 32 ГБ RAM обеспечивают комфортную работу как в офисных приложениях, так и с онлайн-занятиями.
Батарея держится весь учебный день, корпус тонкий и легкий, а встроенные системы безопасности понравятся тем, кто работает с важными файлами.
Универсальный ноутбук-трансформер с 16-дюймовым OLED-экраном, который можно использовать как планшет. Работает на Intel Core Ultra 7, поддерживает до 32 ГБ памяти и 1 ТБ SSD.
Благодаря стилусу удобно делать заметки и рисовать. Отличный вариант для студентов творческих специальностей.
Еще один премиальный "трансформер" с OLED-экраном на 14 дюймов. Гибкая конструкция позволяет использовать его в режимах ноутбука, планшета или "палатки".
Производительности Intel Core Ultra 7 и до 32 ГБ RAM хватит для любых задач. Yoga 9i подойдет студентам медиашкол и тем, кто часто работает с презентациями.
Игровая мощь в формате ноутбука. RTX 5080 и процессор Intel Core Ultra 9 позволяют запускать самые тяжелые игры и графические программы. 18-дюймовый экран MiniLED с частотой 240 Гц порадует геймеров и дизайнеров.
Минус - весит более 2,9 кг и батарея держит недолго. Но если нужен максимум мощности - это ваш выбор.
Простой и легкий Chromebook для студентов, которые учатся через облачные сервисы. 14-дюймовый экран, процессор Intel Core i5 и до 12 часов автономности. Идеален для работы в Google Docs, Zoom и браузере.
Вес около 1,3 кг, есть поддержка Android-приложений. Недорогой и удобный вариант для повседневной учебы.
Стильный и легкий ноутбук с 13,5-дюймовым сенсорным экраном 3:2, удобным для чтения и заметок. Работает на Intel или AMD Ryzen, поддерживает до 16 ГБ RAM.
Вес всего 1,3 кг, батарея держит до 15 часов. Отличный выбор для студентов, которые много двигаются и ценят компактность.
Хромбук с большим экраном для тех, кто любит просторное рабочее место. 15,6-дюймовый дисплей, до 10 часов работы без подзарядки и поддержка Android-приложений.
Подойдет для онлайн-учебы, просмотра лекций и работы с документами. Чуть тяжелее компактных моделей, но компенсирует это диагональю.
При подготовке материала использовались следующие источники: PCWorld, TechRadar, Tom's Hardware.