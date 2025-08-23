Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісних зірок: хто на вершині

22-річний іспанець Карлос Алькарас зберіг лідерство у топ-10 найбільш високооплачуваних тенісистів світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
За рік друга ракетка світу заробив 48,3 млн доларів. За призовими від турнірів перший номер рейтингу ATP Яннік Сіннер з Італії випереджає Алькараса. Проте рекламні контракти Карлоса з BMW, Louis Vuitton і Rolex майже утричі перевищують його заробітки на корті.
На доходи 24-річного Сіннера практично не позначився допінговий скандал, через який він отримав тримісячну дискваліфікацію. Цей факт ніяк не вплинув на його рекламні контракти з Gucci, Lavazza, De Cecco та іншими.
До першої трійки увійшла також 21-річна американка Коко Гофф, чиї доходи поза кортом лише трохи менші, ніж у Сіннера. Третя ракетка світу останнім часом дещо знизила рівень спортивних результатів, але на інтересі до неї з боку Bose і New Balance це поки не позначилося.
Сукупні доходи першої десятки досягли 285 млн доларів, що на 16% більше, ніж торішні 246 млн.
Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісистів (призові + заробітки поза кортом):
Дані про доходи на корті відображають призові, зібрані за останні 12 місяців, починаючи з US Open-2024, а також виплати гравцям за програмою розподілу прибутку ATP і WTA.
Оцінки доходів поза кортом враховують надходження від рекламних та комерційних контрактів, а також прибутки від бізнесу, у якому спортсмен має значну частку. Водночас у розрахунках не враховувалися податки та агентські комісії.
