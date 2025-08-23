Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісних зірок: хто на вершині

Заробітки на корті та поза ним

За рік друга ракетка світу заробив 48,3 млн доларів. За призовими від турнірів перший номер рейтингу ATP Яннік Сіннер з Італії випереджає Алькараса. Проте рекламні контракти Карлоса з BMW, Louis Vuitton і Rolex майже утричі перевищують його заробітки на корті.

На доходи 24-річного Сіннера практично не позначився допінговий скандал, через який він отримав тримісячну дискваліфікацію. Цей факт ніяк не вплинув на його рекламні контракти з Gucci, Lavazza, De Cecco та іншими.

До першої трійки увійшла також 21-річна американка Коко Гофф, чиї доходи поза кортом лише трохи менші, ніж у Сіннера. Третя ракетка світу останнім часом дещо знизила рівень спортивних результатів, але на інтересі до неї з боку Bose і New Balance це поки не позначилося.

Сукупні доходи першої десятки досягли 285 млн доларів, що на 16% більше, ніж торішні 246 млн.

Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісистів (призові + заробітки поза кортом):

Карлос Алькарас (Іспанія) – 48,3 млн (13,3 млн + 35 млн) Яннік Сіннер (Італія) – 47,3 млн (20,3 млн + 27 млн) Коко Гофф (США) – 37,2 млн (12,2 млн + 25 млн) Новак Джоковіч (Сербія) – 29,6 млн (4,6 млн + 25 млн) Аріна Соболенко – 27,4 млн (12,4 млн + 15 млн) Чжен Ціньвень (Китай) – 26,1 млн (5,1 млн + 21 млн.) Іга Свьонтек (Польща) – 24 млн (9 млн + 15 млн) Тейлор Фрітц (США) – 15,6 млн (8,6 млн + 7 млн) Френсіс Тіафо (США) – 15,2 млн (3,2 млн + 12 млн) Даніїл Медведєв – 14,3 млн (4,3 млн + 10 млн)

Як рахували доходи

Дані про доходи на корті відображають призові, зібрані за останні 12 місяців, починаючи з US Open-2024, а також виплати гравцям за програмою розподілу прибутку ATP і WTA.

Оцінки доходів поза кортом враховують надходження від рекламних та комерційних контрактів, а також прибутки від бізнесу, у якому спортсмен має значну частку. Водночас у розрахунках не враховувалися податки та агентські комісії.