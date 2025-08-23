Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисных звезд: кто на вершине

22-летний испанец Карлос Алькарас сохранил лидерство в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
За год вторая ракетка мира заработал 48,3 млн долларов. По призовым от турниров первый номер рейтинга ATP Янник Синнер из Италии опережает Алькараса. Однако рекламные контракты Карлоса с BMW, Louis Vuitton и Rolex почти втрое превышают его заработки на корте.
На доходах 24-летнего Синнера практически не сказался допинговый скандал, из-за которого он получил трехмесячную дисквалификацию. Этот факт никак не повлиял на его рекламные контракты с Gucci, Lavazza, De Cecco и другими.
В первую тройку вошла также 21-летняя американка Коко Гофф, чьи доходы вне корта лишь немного меньше, чем у Синнера. Третья ракетка мира в последнее время несколько снизила уровень спортивных результатов, но на интересе к ней со стороны Bose и New Balance это пока не сказалось.
Совокупные доходы первой десятки достигли 285 млн долларов, что на 16% больше, чем прошлогодние 246 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов (призовые + заработки вне корта):
Данные о доходах на корте отражают призовые, собранные за последние 12 месяцев, начиная с US Open-2024, а также выплаты игрокам по программе распределения прибыли ATP и WTA.
Оценки доходов вне корта учитывают поступления от рекламных и коммерческих контрактов, а также доходы от бизнеса, в котором спортсмен имеет значительную долю. При этом в расчетах не учитывались налоги и агентские комиссии.
Ранее мы писали, что Свитолина, Костюк и еще две украинки получили соперниц на старте US Open-2025.
Также смотрите, как Свитолина и Монфис отпраздновали победу на US Open.