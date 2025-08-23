ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісних зірок: хто на вершині

Субота 23 серпня 2025 11:02
UA EN RU
Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісних зірок: хто на вершині Фото: Карлос Алькарас утримав лідерство в рейтингу (Roland Garros)
Автор: Андрій Костенко

22-річний іспанець Карлос Алькарас зберіг лідерство у топ-10 найбільш високооплачуваних тенісистів світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Заробітки на корті та поза ним

За рік друга ракетка світу заробив 48,3 млн доларів. За призовими від турнірів перший номер рейтингу ATP Яннік Сіннер з Італії випереджає Алькараса. Проте рекламні контракти Карлоса з BMW, Louis Vuitton і Rolex майже утричі перевищують його заробітки на корті.

На доходи 24-річного Сіннера практично не позначився допінговий скандал, через який він отримав тримісячну дискваліфікацію. Цей факт ніяк не вплинув на його рекламні контракти з Gucci, Lavazza, De Cecco та іншими.

До першої трійки увійшла також 21-річна американка Коко Гофф, чиї доходи поза кортом лише трохи менші, ніж у Сіннера. Третя ракетка світу останнім часом дещо знизила рівень спортивних результатів, але на інтересі до неї з боку Bose і New Balance це поки не позначилося.

Сукупні доходи першої десятки досягли 285 млн доларів, що на 16% більше, ніж торішні 246 млн.

Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісистів (призові + заробітки поза кортом):

  1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 48,3 млн (13,3 млн + 35 млн)
  2. Яннік Сіннер (Італія) – 47,3 млн (20,3 млн + 27 млн)
  3. Коко Гофф (США) – 37,2 млн (12,2 млн + 25 млн)
  4. Новак Джоковіч (Сербія) – 29,6 млн (4,6 млн + 25 млн)
  5. Аріна Соболенко – 27,4 млн (12,4 млн + 15 млн)
  6. Чжен Ціньвень (Китай) – 26,1 млн (5,1 млн + 21 млн.)
  7. Іга Свьонтек (Польща) – 24 млн (9 млн + 15 млн)
  8. Тейлор Фрітц (США) – 15,6 млн (8,6 млн + 7 млн)
  9. Френсіс Тіафо (США) – 15,2 млн (3,2 млн + 12 млн)
  10. Даніїл Медведєв – 14,3 млн (4,3 млн + 10 млн)

Як рахували доходи

Дані про доходи на корті відображають призові, зібрані за останні 12 місяців, починаючи з US Open-2024, а також виплати гравцям за програмою розподілу прибутку ATP і WTA.

Оцінки доходів поза кортом враховують надходження від рекламних та комерційних контрактів, а також прибутки від бізнесу, у якому спортсмен має значну частку. Водночас у розрахунках не враховувалися податки та агентські комісії.

Раніше ми писали, що Світоліна, Костюк та ще дві українки отримали суперниць на старті US Open-2025.

Також дивіться, як Світоліна й Монфіс відсвяткували перемогу на US Open.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Новак Джокович
Новини
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач МіГ-29: пілот загинув
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"