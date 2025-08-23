ua en ru
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисных звезд: кто на вершине

Суббота 23 августа 2025 11:02
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисных звезд: кто на вершине Фото: Карлос Алькарас удержал лидерство в рейтинге (Roland Garros)
Автор: Андрей Костенко

22-летний испанец Карлос Алькарас сохранил лидерство в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Заработки на корте и вне его

За год вторая ракетка мира заработал 48,3 млн долларов. По призовым от турниров первый номер рейтинга ATP Янник Синнер из Италии опережает Алькараса. Однако рекламные контракты Карлоса с BMW, Louis Vuitton и Rolex почти втрое превышают его заработки на корте.

На доходах 24-летнего Синнера практически не сказался допинговый скандал, из-за которого он получил трехмесячную дисквалификацию. Этот факт никак не повлиял на его рекламные контракты с Gucci, Lavazza, De Cecco и другими.

В первую тройку вошла также 21-летняя американка Коко Гофф, чьи доходы вне корта лишь немного меньше, чем у Синнера. Третья ракетка мира в последнее время несколько снизила уровень спортивных результатов, но на интересе к ней со стороны Bose и New Balance это пока не сказалось.

Совокупные доходы первой десятки достигли 285 млн долларов, что на 16% больше, чем прошлогодние 246 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов (призовые + заработки вне корта):

  1. Карлос Алькарас (Испания) - 48,3 млн (13,3 млн + 35 млн)
  2. Янник Синнер (Италия) - 47,3 млн (20,3 млн + 27 млн)
  3. Коко Гофф (США) - 37,2 млн (12,2 млн + 25 млн)
  4. Новак Джокович (Сербия) - 29,6 млн (4,6 млн + 25 млн)
  5. Арина Соболенко - 27,4 млн (12,4 млн + 15 млн)
  6. Чжэн Циньвэнь (Китай) - 26,1 млн (5,1 млн + 21 млн.)
  7. Ига Свьонтек (Польша) - 24 млн (9 млн + 15 млн)
  8. Тейлор Фритц (США) - 15,6 млн (8,6 млн + 7 млн)
  9. Фрэнсис Тиафо (США) - 15,2 млн (3,2 млн + 12 млн)
  10. Даниил Медведев - 14,3 млн (4,3 млн + 10 млн)

Как считали доходы

Данные о доходах на корте отражают призовые, собранные за последние 12 месяцев, начиная с US Open-2024, а также выплаты игрокам по программе распределения прибыли ATP и WTA.

Оценки доходов вне корта учитывают поступления от рекламных и коммерческих контрактов, а также доходы от бизнеса, в котором спортсмен имеет значительную долю. При этом в расчетах не учитывались налоги и агентские комиссии.

Ранее мы писали, что Свитолина, Костюк и еще две украинки получили соперниц на старте US Open-2025.

Также смотрите, как Свитолина и Монфис отпраздновали победу на US Open.

