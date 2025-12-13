Тоня Хижняк показала елегантний "лук", який ідеально підійде для новорічної ночі

Який "лук" вибрала Хижняк

Сукня в трендовому відтінку сезону

Сукня-футляр у теплій кавовій гамі стала центральним елементом "лука". Вона щільно облягає фігуру, підкреслюючи стрункий силует акторки, а складне драпірування у верхній частині додає вбранню глибини й фактурності.

Завдяки асиметричному вирізу, що відкриває одне плече, образ має одночасно стриманий і драматичний вигляд, що відповідає актуальним тенденціям вечірньої моди сезону.

Тоня Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)

Довгі рукави й продуманий силует до коліна формують плавні лінії та створюють класичну, майже скульптурну композицію.

Такий крій вдало пасує до зимових святкових подій - від корпоративів до камерних вечірок. Коричневий відтінок, що замінює традиційну "маленьку чорну сукню", додає образу теплоти та благородства.

Антоніна Хижняк показала модну сукню (фото: instagram.com/tonya_actress)

Взуття та аксесуари

Актриса доповнила вбрання лаконічними аксесуарами. Вона обрала класичні туфлі-човники нюдового відтінку на високій шпильці - універсальне взуття, яке подовжує ноги та не перетягує увагу на себе.

Прикраси залишилися максимально стриманими: тонкий ланцюжок і невеликі сережки лише підкреслюють відкриту лінію плечей. Яскравий червоний манікюр став єдиним колірним акцентом, надавши образу характеру і святковості.

Хижняк задає тренди (фото: instagram.com/tonya_actress)

Зачіска і макіяж

Зачіска і макіяж також підтримують загальний стиль. Волосся акторки зібране назад, що відкриває обличчя і робить акцент на драпіровці сукні.

Макіяж виконаний у теплих вечірніх тонах з виділенням очей коричневими тінями - натурально, але виразно.

Актриса показала елегантний образ (фото: instagram.com/tonya_actress)

Загалом образ Антоніни Хижняк є зразком сучасної вечірньої елегантності. Він підійде тим, хто шукає витончений варіант для святкової ночі без зайвого блиску та складних деталей.

Така сукня-футляр стане гарною альтернативою традиційним блискіткам і дасть змогу мати доречний вигляд як на новорічному святкуванні, так і на будь-якому зимовому заході.

Що вдягнути на Новий рік (фото: instagram.com/tonya_actress)