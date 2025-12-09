ua en ru
Що носити цієї зими: Андре Тан назвав ключові тренди сезону

Вівторок 09 грудня 2025 12:40
Що носити цієї зими: Андре Тан назвав ключові тренди сезону Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова
Експерт: Андре Тан

Український дизайнер Андре Тан назвав головні тренди зими 2025-2026, без яких неможливо створити теплий і стильний образ.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram модельєра.

Шуби з екохутра

За словами Тана, перше, на що варто звернути увагу цієї зими, - об'ємні шуби та плюшеві фактури.

Екохутро, "тедді" та подібні матеріали залишаються актуальними вже кілька років, і саме цієї зими вони перетворюються не просто на теплий верхній одяг, а на повноцінний стейтмент-елемент гардероба.

Дизайнер радить обирати молочні та бежеві відтінки: вони освіжають образ, надають йому елегантності та залишаються поза сезонними коливаннями трендів.

Що носити цієї зими: Андре Тан назвав ключові тренди сезонуАндре Тан розповів, що буде в моді взимку 2026 року (скриншот)

Шарф XXL

Другий ключовий елемент - шарф XXL, який Тан називає справжнім хітом сезону. Максимально об'ємні шарфи, майже як ковдри, стали одним із найпомітніших зимових аксесуарів.

Стиліст жартує: якщо вдома є плед, його можна сміливо використовувати як шарф - тренд буквально заохочує максимальний об'єм. Такий аксесуар не тільки має ефектний вигляд, але й забезпечує реальний комфорт у морозні дні.

Що носити цієї зими: Андре Тан назвав ключові тренди сезонуАндре Тан розповів, що буде в моді взимку 2026 року (скриншот)

Трикотажні комплекти

Третя позиція - тотал-лук із трикотажу. За словами дизайнера, трикотажні спідниці, кардигани й в'язані комплекти переживають пік популярності. У цих речах поєднуються затишок, практичність і візуальна м'якість силуету.

На окрему увагу заслуговують об'ємні в'язані сукні, які Андре Тан називає одним з найрозкішніших варіантів для зимових виходів - теплі, стильні та універсальні.

Що носити цієї зими: Андре Тан назвав ключові тренди сезонуАндре Тан розповів, що буде в моді взимку 2026 року (скриншот)

Червоний відтінок

І завершальний акцент у зимових образах - яскравий червоний колір. Дизайнер підкреслює, що саме червоний стане домінуючим відтінком сезону.

Він надає образу завершеності, виразності та легко поєднується з базовим нейтральним кольором, створюючи баланс між класикою та модною динамікою.

Що носити цієї зими: Андре Тан назвав ключові тренди сезонуАндре Тан розповів, що буде в моді взимку 2026 року (скриншот)

Таким чином, об'ємні силуети, екомех, трикотажні тотал-луки й червоні акценти формують основні орієнтири зимового стилю Андре Тана.

Дизайнер упевнений: щоб мати модний вигляд і почуватися комфортно, достатньо кількох трендових елементів, які легко інтегруються в будь-який гардероб.

