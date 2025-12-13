Тоня Хижняк показала элегантный "лук", который идеально подойдет для новогодней ночи

Какой "лук" выбрала Хижняк

Платье в трендовом оттенке сезона

Платье-футляр в теплой кофейной гамме стало центральным элементом "лука". Оно плотно облегает фигуру, подчеркивая стройный силуэт актрисы, а сложная драпировка в верхней части придает наряду глубины и фактурности.

Благодаря асимметричному вырезу, открывающему одно плечо, образ выглядит одновременно сдержанно и драматично, что соответствует актуальным тенденциям вечерней моды сезона.

Тоня Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)

Длинные рукава и продуманный силуэт до колена формируют плавные линии и создают классическую, почти скульптурную композицию.

Такой крой удачно подходит к зимним праздничным событиям - от корпоративов до камерных вечеринок. Коричневый оттенок, заменяющий традиционное "маленькое черное платье", придает образу теплоты и благородства.

Антонина Хижняк показала модное платье (фото: instagram.com/tonya_actress)

Обувь и аксессуары

Актриса дополнила наряды лаконичными аксессуарами. Она выбрала классические туфли-лодочки нюдового оттенка на высокой шпильке - универсальную обувь, которая удлиняет ноги и не перетягивает внимание на себя.

Украшения остались максимально сдержанными: тонкая цепочка и небольшие серьги лишь подчеркивают открытую линию плеч. Яркий красный маникюр стал единственным цветовым акцентом, придав образу характера и праздничности.

Хижняк задает тренды (фото: instagram.com/tonya_actress)

Прическа и макияж

Прическа и макияж также поддерживают общий стиль. Волосы актрисы собраны назад, что открывает лицо и делает акцент на драпировке платья.

Макияж выполнен в теплых вечерних тонах с выделением глаз коричневыми тенями - натурально, но выразительно.

Актриса показала элегантный образ (фото: instagram.com/tonya_actress)

В общем образ Антонины Хижняк является образцом современной вечерней элегантности. Он подойдет тем, кто ищет утонченный вариант для праздничной ночи без излишнего блеска и сложных деталей.

Такое платье-футляр станет хорошей альтернативой традиционным блесткам и позволит выглядеть уместно как на новогоднем праздновании, так и на любом зимнем мероприятии.

Что надеть на Новый год (фото: instagram.com/tonya_actress)