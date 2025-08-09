Тонув усю ніч: в Петербурзі буксир перекинувся біля пірса ремонтного заводу

Зазначається, що буксир затонув та перекинувся біля причалу Балтійського заводу. Ще ввечері 8 серпня працівники заводу та члени екіпажу помітили, що буксир нахилився на правий борт та набирає воду.

Його відразу почати намагатися врятувати, але все було марно: під ранок 9 серпня "Капітан Ушаков" остаточно потонув та ліг на дно правим бортом. При цьому частина судна залишилася над водою.

Цікаво, що буксир належав Ярославському суднобудівному заводу. На Балтійському заводі його намагалися добудувати: при цьому на воду "Ушакова" спустили ще в червні 2022 року.

Буксири проєкту 23470 - морські судна, призначені для буксирування інших суден, плавучих об'єктів та морських споруд в морі, в тому числі в умовах льоду. Також вони можуть проводити судна у порти та ставити їх до причалу, виконувати ескортні операції, знімати кораблі та судна з мілини тощо.

Загалом планувалося, що у Росії буде шість буксирів такого типу. Станом на 2025 рік відомо, що три з них стали до ладу, інші були на різних стадіях добудови, в тому числі "Капітан Ушаков".