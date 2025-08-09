Тонул всю ночь: в Петербурге буксир перевернулся у пирса ремонтного завода

Отмечается, что буксир затонул и перевернулся возле причала Балтийского завода. Еще вечером 8 августа работники завода и члены экипажа заметили, что буксир наклонился на правый борт и набирает воду.

Его сразу начать пытаться спасти, но все было напрасно: под утро 9 августа "Капитан Ушаков" окончательно утонул и лег на дно правым бортом. При этом часть судна осталась над водой.

Интересно, что буксир принадлежал Ярославскому судостроительному заводу. На Балтийском заводе его пытались достроить: при этом на воду "Ушакова" спустили еще в июне 2022 года.

Буксиры проекта 23470 - морские суда, предназначенные для буксировки других судов, плавучих объектов и морских сооружений в море, в том числе в условиях льда. Также они могут проводить суда в порты и ставить их к причалу, выполнять эскортные операции, снимать корабли и суда с мели и тому подобное.

В целом планировалось, что в России будет шесть буксиров такого типа. По состоянию на 2025 год известно, что три из них вступили в строй, другие были на разных стадиях достройки, в том числе "Капитан Ушаков".