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Тепер тільки за гроші. У супермаркетах України більше не буде безкоштовних пакетів

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 06:44
Тепер тільки за гроші. У супермаркетах України більше не буде безкоштовних пакетів Фото: з 10 грудня з магазинів зникнуть безкоштовні пластикові пакети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заборона на поширення в магазинах безкоштовних пластикових пакетів набула чинності з 10 грудня 2021 року. Один пакет коштуватиме мінімум 2 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону (проект 2051-1).

Мінімальні ціни та штрафи

Кабінет міністрів України має намір встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети:

  • 2,00 гривні - без ручок (без бічних складок);
  • 2,50 гривні - без ручок (з бічними складками); з ручками (без бічних складок);
  • 3,00 гривні - з ручками (з бічними складками).

Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 гривень.

Поступове посилення норм

Вимоги закону поки не поширюються на біорозкладані пластикові пакети і надтонкі пластикові пакети, призначені для упаковки свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів. Вони можуть поширюватися в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року буде повністю заборонено поширювати в магазинах тонкі і надтонкі пакети.

Альтернатива

Замість пластикових пакетів, які зараз поширюються в супермаркетах безкоштовно, можна використовувати багаторазові пакети-сітки, які підходять для овочів і фруктів. Їх вартість до 40 гривень.

Паперові пакети також є альтернативою пластику. Вони можуть витримувати велику вагу, проте мало придатні до повторного використання.

Нагадаємо, закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" був прийнятий Радою в червні. Його основна мета - зменшення використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх поширення для поліпшення стану навколишнього середовища.

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