Тонка дипломатична гра. Експерт оцінив, на чиєму боці ініціатива за увагу Трампа щодо війни

Малоймовірно те, що 47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп одразу почне включатись в контекст повномасштабної війни в Україні. Водночас його перемога у виборах дала новий імпульс для тих чи інших комунікацій та консультацій.

Коментуючи заяву речника Державного департаменту Штатів Метью Міллера про те, що Вашингтон готовий підтримати переговори між Україною та Російською Федерацією (РФ), якщо президент Володимир Зеленський висловить готовність до цього, Ференс не виключив, що це може бути акуратний тонкий "прогрів".

За словами експерта, після виборів у США, політична ситуація в країні буде дуже стрімко змінюється, оскільки незабаром ключові посади займатимуть нові люди з оточення Трампа.

Зокрема як нагадав Ференс, Штати протягом тривалого часу, коментуючи можливість переговорів щодо повномасштабної війни, стверджували "як Україна вирішить". Водночас малоймовірно те, що новообраний президент США одразу включатиметься в це питання, оскільки внутрішні питання країни матимуть для нього більший пріоритет.

"Дійсно, він спробує. Тому що з'являється, на мою думку, новий певний імпульс для тих чи інших комунікацій, консультацій. Кремль буде намагатися і вже намагається це використати і застосувати, щоб налагодити цей канал комунікації з оточенням Трампа, з Трампом безпосередньо. І все ж таки отримати для себе переваги, поки все формується. Але не думаю також, що Трамп максимально лояльно буде на це реагувати одразу. От власне тут буде така тонка дипломатична гра", - пояснив експерт.

Відповідаючи на питання про те, на чиєму боці зараз ініціатива за увагу Трампа - Зеленського чи диктатора Росії Володимира Путіна, він сказав: "Ініціатива на боці Трампа".

Вибори в США

5 листопада в США відбулись президентські вибори. Основними кандидатами на посаду президента були віцепрезидент Камала Гарріс від Демократичної партії та колишній президент Дональд Трамп, який балотувався від Республіканської партії.

Паралельно з виборами, низка західних політиків оприлюднили відкритий лист до європейських країн, закликаючи їх бути готовими до можливих змін у зовнішньополітичному курсі США у разі зміни влади. У документі висловлювалася стурбованість щодо того, як результат виборів може вплинути на міжнародні відносини та геополітичну ситуацію у світі.

Політолог Олег Саакян, своєю чергою, застеріг про ймовірність внутрішньополітичної кризи в США після завершення виборчого процесу.

6 листопада Трамп під час виступу перед своїми прихильниками заявив про свою перемогу на виборах та оголосив себе новим президентом Сполучених Штатів.

Більш детальну інформацію про результати голосування можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.