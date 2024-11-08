Тонкая дипломатическая игра. Эксперт оценил, на чьей стороне инициатива за внимание Трампа по войне

Маловероятно то, что 47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп сразу начнет включаться в контекст полномасштабной войны в Украине. В то же время его победа в выборах дала новый импульс для тех или иных коммуникаций и консультаций.

Комментируя заявление спикера Государственного департамента Штатов Мэтью Миллера о том, что Вашингтон готов поддержать переговоры между Украиной и Российской Федерацией (РФ), если президент Владимир Зеленский выразит готовность к этому, Ференс заявил об "аккуратном тонком "прогреве".

По словам эксперта, после выборов в США, политическая ситуация в стране будет очень стремительно меняется, поскольку вскоре ключевые должности будут занимать новые люди из окружения Трампа.

В частности как напомнил Ференс, Штаты в течение длительного времени, комментируя возможность переговоров по полномасштабной войне, утверждали "как Украина решит". В то же время маловероятно то, что новоизбранный президент США сразу будет включаться в этот вопрос, поскольку внутренние вопросы страны будут иметь для него больший приоритет.

"Действительно, он попытается. Потому что появляется, по моему мнению, новый определенный импульс для тех или иных коммуникаций, консультаций. Кремль будет пытаться и уже пытается это использовать и применить, чтобы наладить этот канал коммуникации с окружением Трампа, с Трампом непосредственно. И все же получить для себя преимущества, пока все формируется. Но не думаю также, что Трамп максимально лояльно будет на это реагировать сразу. Вот собственно здесь будет такая тонкая дипломатическая игра", - пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, на чьей стороне сейчас инициатива за внимание Трампа - Зеленского или диктатора России Владимира Путина, он сказал: "Инициатива на стороне Трампа".

Выборы в США

5 ноября в США состоялись президентские выборы. Основными кандидатами на пост президента были вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и бывший президент Дональд Трамп, который баллотировался от Республиканской партии.

Параллельно с выборами, ряд западных политиков обнародовали открытое письмо к европейским странам, призывая их быть готовыми к возможным изменениям во внешнеполитическом курсе США в случае смены власти. В документе выражалась обеспокоенность относительно того, как результат выборов может повлиять на международные отношения и геополитическую ситуацию в мире.

Политолог Олег Саакян, в свою очередь, предостерег о вероятности внутриполитического кризиса в США после завершения избирательного процесса.

6 ноября Трамп во время выступления перед своими сторонниками заявил о своей победе на выборах и объявил себя новым президентом Соединенных Штатов.

Более подробную информацию о результатах голосования можно прочитать в материале РБК-Украина.