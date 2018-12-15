Томос уже ждет предстоятеля новой церкви, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В Киеве проходит Объединительный собор

Томос уже ждет предстоятеля единой поместной православной церкви. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время Объединительного архиерейского собора в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я обращаюсь непосредственно ко всем вам участники собора, к иерархам церквей. Это колоссальная ответственность, которая в эти часы ждет именно вас. Государство сделало все, что могло. Теперь именно от вас зависит будущее Украины, будущее нашей нации, наша государственная и духовная независимость. Вам предстоит принять устав, вам предстоит избрать предстоятеля. А томос уже ждет предстоятеля. Следовательно все зависит от вашей способности договориться, от вашей способности услышать друг друга", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко начал выступление на Объединительном соборе, который проходит в Киеве сегодня, 15 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в соборе Святой Софии начался Объединительный собор украинских церквей.

Добавим, что по словам представителя УПЦ Киевского патриархата архиепископа Евстратия (Зори), томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине Вселенский патриарх Варфоломей вручит в Константинополе 6 января 2019 года.