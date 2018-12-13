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Глава нової української церкви отримає томос 6 січня, - Зоря

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 15:48
Глава нової української церкви отримає томос 6 січня, - Зоря
Фото: Евтратій Зоря (facebook.com/koshmalvn)

Вселенський патріарх 6 січня вручить томос майбутньому главі помісної церкви в Україні

Томос про автокефалію майбутньому главі помісної православної церкви в Україні вручить Вселенський патріарх Варфоломей у Константинополі 6 січня 2019 року. Про це повідомив представник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) , передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

"Томос Вселенського патріарха повинен бути вручений предстоятелю 6 січня", - сказав архієпископ Зоря.

За його словами, 6 січня в Константинополі "маэ пройти божественна літургія, співслужіння Вселенського патріарха і предстоятеля (помісної церкви), і після цього йому буде вручено Томос".

Нагадаємо, сьогодні Українська православна церква Київського патріархату проводила свій архієрейський собор. Ієрархи Київського патріархату зібралися у резиденції предстоятеля УПЦ КП Філарета. Передбачається, що на цьому соборі мали визначитися з підтримкою кандидатів на пост предстоятеля нової помісної церкви.

Минулого тижня Зоря заявив, що архієрейський собор 13 грудня розгляне підсумки підготовчої роботи до створення помісної автокефальної церкви.

15 грудня 2018 року в Києві пройде Об'єднавчий собор, на якому проголосять Православну церкву в Україні, затвердять її статут і оберуть предстоятеля. 

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