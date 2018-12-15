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Порошенко выступает на Объединительном соборе

Новости » Политика    15.12.2018 - 15:32
Порошенко выступает на Объединительном соборе
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В Киеве проходит Объединительный собор

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Объединительном соборе, который проходит сегодня, 15 декабря 2018 года, в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

 

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"Столетия назад, во времена Украинской национально-освободительной революции и гетман Павел Скоропадский, и Петлюра начали путь Украины к автокефальной православной церкви. Украина кланяется великим предкам и помнит их завещание. Сегодня все готово, чтобы выполнить его", - заявил Порошенко.

Порошенко добавил, что сегодняшнему Объединительному собору предшествовали длительные усилия духовной и светской власти, миллионов украинского православного народа.

"Хотел бы отметить роль Виктора Ющенко, который начал интенсивный диалог с Церковью-матерью", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в соборе Святой Софии начался Объединительный собор украинских церквей.

Также сообщалось, что из-за Объединительного собора к обеспечению порядка в Киеве привлекли 4 тысячи правоохранителей. Кроме того, в столице работают пешие патрули Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуация.

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