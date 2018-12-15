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Томос вже чекає на предстоятеля нової церкви, - Порошенко

Новини » Суспільство    15.12.2018 - 15:58
Томос вже чекає на предстоятеля нової церкви, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

У Києві проходить Об'єднавчий собор

Томос вже чекає на предстоятеля єдиної помісної православної церкви. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час Об’єднавчого архієрейського собору у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я звертаюсь безпосередньо до всіх вас учасники собору, до ієрархів церков. Це колосальна відповідальність, яка в ці години чекає саме вас. Держава зробила все, що могла. Тепер саме від вас залежить майбутнє України, майбутнє нашої нації, наша державна і духовна незалежність. Вам належить ухвалити статут, вам належить обрати предстоятеля. А томос вже чекає предстоятеля. Отже все залежить від вашої здатності домовитись, від вашої здатності почути один одного", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко розпочав виступ на Об'єднавчому соборі, який проходить у Києві сьогодні, 15 листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві в соборі Святої Софії почався Об'єднавчий собор українських церков.

Додамо, що за словами представника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія (Зорі), томос про автокефалію майбутньому главі помісної православної церкви в Україні Вселенський патріарх Варфоломій вручить у Константинополі 6 січня 2019 року. 

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