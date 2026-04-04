Тольятті атакували невідомі дрони: у місті палають одразу два хімічні заводи (відео)

Очевидці розповідають про низький проліт БПЛА та звуки роботи ППО окупантів РФ. В аеропорту Самари введено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Місцевий губернатор заявив, що оголошено режим "килим".

Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. Але згідно з опублікованими відео від мешканців міста, під ударом міг опинитись хімзавод "КуйбишевАзот". Один з очевидців каже, що завод палає.

Крім того, росіяни скаржаться, що дрони вразили підприємство "Тольяттікаучук". На обʼєкті масштабна пожежа.

Але ніч для росіян почалась все ж таки з атаки на Таганрог. Мешканці міста скаржаться на вибухи, а у пабліках пишуть, що в районі підприємства "ХозАгро" були прильоти на тлі ракетної небезпеки.

Оновлено о 04-20

Опозиційна Кремлю агенція ASTRA провела OSINT-аналіз і повідомила, що у Тольятті після атаки горить територія поблизу двох хімічних підприємств - "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот".

"Тольяттикаучук" - це нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти. Ці компоненти використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів.

"КуйбишевАзот" - хімічне підприємство, що випускає азотні добрива та хімічну сировину (капролактам, поліаміди).