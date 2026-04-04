Тольятти атаковали неизвестные дроны: в городе горят сразу два химзавода (видео)

Очевидцы рассказывают о низком пролете БПЛА и звуках работы ПВО оккупантов РФ. В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Местный губернатор заявил, что объявлен режим "ковер".

Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Но согласно опубликованным видео от жителей города, под ударом мог оказаться химзавод "КуйбышевАзот". Один из очевидцев говорит, что завод пылает.

Кроме того, россияне жалуются, что дроны поразили предприятие "Тольяттикаучук". На объекте масштабный пожар.

Но ночь для россиян началась все же с атаки на Таганрог. Жители города жалуются на взрывы, а в пабликах пишут, что в районе предприятия "ХозАгро" были прилеты на фоне ракетной опасности.

Обновление на 04-20

Оппозиционное Кремлю агентство ASTRA провело OSINT-анализ и сообщило, что в Тольятти после атаки горит территория вблизи двух химических предприятий — "Тольяттикаучук" и "КуйбишевАзот".

"Тольяттикаучук" - это нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук и химические компоненты. Эти компоненты используются в производстве шин и резинотехнических изделий.

"КуйбышевАзот" - химическое предприятие, выпускающее азотные удобрения и химическое сырье (капролактам, полиамиды).