Из Токио вышлют двух чиновников Беларуси, причастных к попытке вывоза Тимановской

Двух членов олимпийской сборной Беларуси лишили аккредитации из-за их причастности к попытке вывезти на родину белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую . Речь идет о тренерах Артуре Шимаке и Юрии Моисевиче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет ( МОК ).

Они уже покинули Олимпийскую деревню, но МОК «предоставит им возможность высказаться», отметили в комитете. Они должны будут покинуть Токио.

Напомним, на пресс-конференции Тимановская назвала условие своего возвращения в Беларусь.

Тимановская прибыла в Варшаву самолетом в среду вечером. Она летела из Токио с пересадкой в Вене. Польша предоставила Тимановской гуманитарную визу, чтобы она могла убежать от белорусского режима.

Отметим, муж Тимановской также сбежал из Беларуси после скандала с женой в Токио. Он въехал в Украину и получил польскую гуманитарную визу.

С чего начался скандал, подробнее читайте в материале РБК-Украина.