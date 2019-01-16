В Токио водитель въехал в толпу людей

Фото: место происшествия (facebook com kyodoenglish)

В результате пострадали 5 человек

В среду, 16 января, в центре Токио (Япония) автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу людей, в результате чего пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kyodo.

Сообщается, что происшествие произошло возле железнодорожной станции Синдзюку. В полиции отметили, что за рулем был 79-летний мужчина, он перепутал педали газа и тормоза и врезался в толпу.

Напомним, 28 декабря в Японии в результате столкновения автобуса с грузовиком недалеко от Токио пострадали по меньшей мере 16 человек. Автобус принадлежал компании, предоставляющей услуги корпоративных перевозок.

Также 25 декабря вследствие столкновения автобуса и грузовика в Демократической республике Конго погибли по меньшей мере 27 человек, еще 17 получили ранения.

До этого на юго-востоке Китая в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус, в результате чего погибли не менее 5 человек, еще 21 получил ранения.