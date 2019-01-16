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У Токіо водій в'їхав у натовп людей

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 12:39
У Токіо водій в'їхав у натовп людей
Фото: місце події (facebook com kyodoenglish)

В результаті постраждали 5 осіб

У середу, 16 січня, в центрі Токіо (Японія) автомобіль виїхав на тротуар і врізався в натовп людей, в результаті чого постраждали 5 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kyodo.

Повідомляється, що пригода сталася поблизу залізничної станції Сіндзюку. У поліції відзначили, що за кермом був 79-річний чоловік, він переплутав педалі газу і гальма і врізався в натовп.

Нагадаємо, 28 грудня в Японії в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою недалеко від Токіо постраждали щонайменше 16 осіб. Автобус належав компанії, що надає послуги корпоративних перевезень.

Також 25 грудня внаслідок зіткнення автобуса і вантажівки в Демократичній республіці Конго загинули щонайменше 27 людей, ще 17 отримали поранення.

До цього на південно-сході Китаю в місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус, в результаті чого загинули не менше 5 осіб, ще 21 отримав поранення.

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