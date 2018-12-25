У Китаї чоловік з ножем захопив автобус, є жертви

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Причини події встановлюються

На південно-сході Китаю в місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус, в результаті чого загинуло не менше 5 осіб, ще 21 отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У поліції розповіли, що чоловік з ножем викрав автобус громадського транспорту і при спробі втечі наїхав на пішоходів, а також спровокував ДТП, що призвело до жертв. Правоохоронці заявили, що нападник був затриманий, а потерпілим надана перша медична допомога.

Поліція встановлює причини інциденту і веде розслідування.

#BREAKING At least five people were killed and 21 others injured after a man carrying a knife hijacked a bus in the city of southeastern #Longyan in Fujian province, China pic.twitter.com/G2aaivqa03 — Guy Elster (@guyelster) 25 грудня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що у британському Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп. У поліції заявили, що заарештували 19-річного чоловіка, який знаходився за кермом автомобіля, за підозрою у завданні серйозних каліцтв у результаті небезпечного водіння.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік в'їхав у натовп людей. 35-річний чоловік, рухаючись по вул. Космонавтів, на грунті неприязних стосунків навмисно скоїв наїзд автомобілем на свою 34-річну рідну сестру, поряд з нею було ще четверо людей - співмешканець потерпілої і сусіди, всі вони отримали тілесні ушкодження, сестра водія від отриманих травм померла в лікарні.