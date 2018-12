У Китаї чоловік з ножем захопив автобус, є жертви

Причини події встановлюються

На південно-сході Китаю в місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус, в результаті чого загинуло не менше 5 осіб, ще 21 отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У поліції розповіли, що чоловік з ножем викрав автобус громадського транспорту і при спробі втечі наїхав на пішоходів, а також спровокував ДТП, що призвело до жертв. Правоохоронці заявили, що нападник був затриманий, а потерпілим надана перша медична допомога.

Поліція встановлює причини інциденту і веде розслідування.

#BREAKING At least five people were killed and 21 others injured after a man carrying a knife hijacked a bus in the city of southeastern #Longyan in Fujian province, China pic.twitter.com/G2aaivqa03