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В Японии автобус столкнулся с грузовиком, много пострадавших

Новости » Происшествия    28.12.2018 - 06:57
В Японии автобус столкнулся с грузовиком, много пострадавших
Фото: на месте ДТП (скриншот видео)

Полиция арестовала водителя автобуса

В Японии в результате столкновения автобуса с грузовиком недалеко от Токио пострадали по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщили в полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 утра по местному времени (01:00 по Киеву) в городе Фубанаси префектуры Тиба, располагающемся недалеко от Токио.

В результате ДТП 16 человек получили травмы различной тяжести, двое из них - тяжелые.

По информации издания, автобус принадлежал компании, предоставляющей услуги корпоративных перевозок.

Полиция арестовала 69-летнего водителя автобуса по подозрению в дорожно-транспортном происшествии. 

Напомним, 26 декабря в Египте восемь человек погибли, еще четверо получили травмы в результате ДТП на севере страны на автотрассе, соединяющей Каир и Александрию.

По неустановленным причинам на высотной эстакаде перед въездом в город Даманхур произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем с прицепом. В момент аварии прицеп упал на микроавтобус с людьми.

 

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